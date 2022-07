Rộ tin rạp phim cho khán giả Việt mang cơm vào xem CONAN, sự thật lại gây tiếc nuối

Kể từ khi ra rạp vào ngày 21/7 (thông qua suất chiếu sớm), Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trên khắp mạng xã hội. Không ít khán giả Việt đã nô nức bình luận trên khắp các trang mạng, đặc biệt là trang rạp phim chỉ với một yêu cầu chung vô cùng buồn cười: cho phép người xem... mang theo cơm vào rạp để vừa ăn vừa xem Conan. Cho đến sáng 22/7, "điều ước" này có vẻ như đã thành sự thật!

Cụ thể, một rạp chiếu tại Việt Nam đã bất ngờ "đi tiên phong" khi tuyên bố cho phép khán giả đem cơm vào rạp để thưởng thức Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween. Tuy nhiên theo như bài viết được đăng tải trên trang Facebook chính thức, các khán giả phải đáp ứng điều kiện: Cơm phải đặt trong tô - Lúc ăn không vương cơm ra sàn - Không ăn kèm canh - Ăn xong nhớ mang tô về.

Suốt buổi sáng 22/7, thông tin nêu trên đã tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút lượt tương tác "khủng" từ khán giả từ khắp nơi. Một số người xem đã mạnh dạn rủ rê bạn bè, người thân cùng... mang cơm nấu ở nhà đến xem Conan. Số khác lại băn khoăn không biết nếu đem những món như mắm kho, cá vào rạp thì có "nặng mùi" hay không. Thậm chí có khán giả còn "được voi đòi tiên", muốn rạp tạo điều kiện để vừa xem Conan vừa... giặt đồ, rửa chén, quét nhà, trông con,...

Khán giả bình luận: - Chủ rạp chiều fan hết mức, xong bình luận bảo mang cơm với mắm tôm... - Mình đem nguyên cái bếp ở nhà vô được không, tại mình vừa nấu cơm vừa xem Conan quen rồi.

- Cho em xin ổ điện cắm máy sấy tóc với ạ! Em cũng quen vừa sấy vừa xem…

- Mình xin suất vào nấu ăn nha, bạn nào muốn vừa ăn vừa xem thì mình nấu cho. - Sẵn có thau đồ chưa giặt để đem theo, vừa coi vừa hóng thủ phạm.

Sở dĩ có tình huống dở khóc dở cười này là vì Thám Tử Lừng Danh Conan được xem là một trong những "phim lùa cơm" quen thuộc với khán giả Việt. Từ lâu những phim như Conan, Doraemon, Gia Đình Là Số 1,... đã trở thành yếu tố không thể thiếu giúp mỗi bữa ăn thêm phần thơm ngon. "Giờ không có Conan nữa chắc bỏ ăn cơm luôn quá...", một netize hài hước bình luận.

Khán giả Việt có văn hóa vừa xem phim Conan, Doraemon,... vừa "lùa cơm"

Tuy nhiên đáng tiếc thay, thông tin rạp phim cho phép khán giả mang cơm vào rạp nhiều khả năng chỉ là đùa giỡn (do cuối bài viết có dòng chữ "just for fun" - chỉ đùa thôi). Song điều này cũng hợp lý nhằm phòng ngừa những rủi ro về vấn đề an ninh và vệ sinh trong rạp chiếu, đảm bảo môi trường xem phim lành mạnh.

Mặt khác, Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween vẫn đang là bộ phim "hot" nhất rạp Việt hiện tại, sau 1,5 ngày khởi chiếu đã thu về trên 5 tỷ đồng và đứng hạng 1 phòng vé. Đây được xem là phần phim vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 25 năm Conan được chuyển thể thành anime cũng như trở thành "món ăn" tinh thần được đông đảo khán giả yêu thích.

Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.



