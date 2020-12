Rộ tin Disney Channel ngừng chiếu ở Việt Nam, cộng đồng mạng xót xa "cất poster" một phần tuổi thơ

Bình luận của netizen Việt khi nghe tin Disney Channel đóng cửa:

- Disney Channel châu Á hơi chán. Disney Channel Mỹ và Anh hay hơn. Cái Boboiboy với Upin Ipin hồi xưa xem hoài đến phát ngán!

- Hồi đó nhờ xem Disney Channel tôi mới học tốt môn tiếng Anh đó! Ngừng chiếu như này tôi sẽ rất buồn, vì biết đâu sẽ có mấy đứa như tôi nhờ vậy mà học tốt một loại ngôn ngữ khác.

- Giờ không còn xem nhưng cũng khá là tiếc đấy, hồi bé chỉ dán mắt vào Disney Channel vì toàn phim đỉnh.

- Wizards of Waverly place, That’s so Raven, Hannah Montana, The Suite Life of Zack & Cody chính là tuổi thơ của tôi đó, ngày xưa làm gì có điện thoại đâu nên chỉ có ôm TV thôi.

- Khóc xong rồi thì chuyển kênh chứ làm gì có poster mà cất.

- Dọn đường cho Disney+ đúng không?

