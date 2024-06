Rộ tin An Tây từng hẹn hò Karik, chính chủ có phản ứng gây xôn xao

Mới đây, một kênh TikTok bất ngờ chia sẻ thông tin được cho là có liên quan đến An Tây và rapper Karik. Tài khoản này chia sẻ đoạn video có nội dung: "Karik và TikToker An Tây từng yêu nhau như thế nào?". Theo đó, bài đăng này chi tiết gây hoang mang khi cho biết nam rapper từng phải quỳ trước người yêu để xin tha thứ. Về phía An Tây, cô bị người yêu "tác động vật lý" ngay ở giữa phố vì có hành động sai trái. Thông tin này đã ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Giữa lúc bị réo tên, An Tây liền có động thái gây chú ý. Cụ thể, phía dưới bài đăng này cô đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi bị nhắc tên: "Ôi tao ạ". Sau đó, người đẹp sinh năm 1995 còn đăng tải đoạn video mới kèm dòng chú thích vỏn vẹn 1 chữ: "Thân!". Trong clip này có đoạn rap: "Nói tóm lại, tính của tôi không thích lo chuyện bao đồng. Tôi thích làm việc một mình, không thích hùa theo số đông. Vậy nên thiên hạ ra sao thì kệ tôi không cần phải bon chen...". Dù không đề cập trực tiếp nhưng netizen cho rằng đây là thái độ của An Tây khi bất ngờ dính vào ồn ào.

Đây là kênh TikTok đang sở hữu gần 1 triệu người theo dõi, chuyên đăng tải những clip đưa tin về đời tư của nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như KOLs, TikToker,... nhưng theo hướng tiêu cực. Thời gian qua, kênh TikTok này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng bởi những thông tin giật gân, thậm chí netizen còn gọi kênh này là "nỗi sợ của người nổi tiếng". Vừa qua, Midu đã nộp đơn kiện tài khoản TikTok này vì bị cho là đã tung loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến chuyện đời tư của cô.

Andrea tên đầy đủ là Andrea Aybar, sinh năm 1995, nickname An Tây và mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha. Lên 2 tuổi, cô theo bố về Việt Nam sống. Tên tiếng Việt của cô là Lê Thị Thúy An. Vì sống ở Việt Nam từ nhỏ nên An Tây có thể nói cực chuẩn cả tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh.

Khoảng thời gian giữa năm 2012, tên tuổi An Tây được nhắc tới nhiều hơn khi công khai việc hẹn hò với hot boy Baggio. Tuy nhiên vào tháng 5/2013, Baggio thừa nhận đã chia tay An Tây sau khi lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt. Chỉ ít lâu sau đó, An Tây liên tục có những hành động thân mật với Yanbi - một ca sỹ under ground rất nổi tiếng trong giới trẻ. Tuy nhiên vào tháng 9/2013, những hình ảnh An Tây và Yanbi xô xát ngay ngoài phố bị ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng.

Karik đã sở hữu hàng loạt những bản hit khủng có thể kể tới như Anh Không Đòi Quà, Người Lạ Ơi, Cạn Cả Nước Mắt... Nam rapper từng có mối quan hệ hẹn hò với rất nhiều bóng hồng gồm toàn những hot girl xinh đẹp, đình đám như Trang Pilla, Đàm Phương Linh, Uyên Bella...

Bella Q là mối tình gần nhất của Karik. Cô và Karik công khai hẹn hò từ tháng 8/2020. Trên trang cá nhân, Bella Q viết: "Chuyện không thể cứu vãn nên chấp nhận thay vì hành hạ, mạt sát, phỉ báng vô giáo dục. Đừng để mọi thứ đi quá xa và không thể cứu vãn được. Bao lâu nay, tôi im lặng để bị hiểu lầm nhưng chuyện gì cũng có giới hạn". Rapper tâm sự trong thời gian hẹn hò, bạn gái cũ đã chịu nhiều tổn thương.

