Là giám khảo ở Rap Việt nhưng Suboi lẫn Karik đều phải "nghiêng mình" trước vị huấn luyện viên mới

Không lâu nữa, Rap Việt mùa 3 sẽ chính thức lên sóng. Dàn giám khảo và huấn luyện viên năm nay cũng đã được công bố và gây bất ngờ nhất trong số đó là Thái VG. Với những người yêu rap thì Thái VG là cái tên lớn đình đám. Cái gật đầu ngồi vào ghế huấn luyện viên của Thái VG không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa, mà đối với những người tham gia Rap Việt mùa 3 cũng rần rần không kém.

Đơn cử như mới đây, trên trang cá nhân, Karik và Suboi lần lượt đăng tải khung ảnh chụp chung với Thái VG. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi người đàn anh về Việt Nam để tham gia Rap Việt. Karik còn gây chú ý với dòng trạng thái: "Cảm ơn anh đã nhận lời chúng em quay về quê hương cùng nhau làm nên những kỷ niệm đáng nhớ cho Rap Việt mùa 3". Dù Suboi và Karik đảm nhận vai trò giám khảo quyền lực nhưng cả hai luôn dành thái độ kính trọng và nể phục đối với Thái VG. Qua đó cho thấy vị thế của Thái VG là "không phải dạng vừa".

Karik và Suboi dành sự kính trọng đối với đàn anh Thái VG

Thái VG (Ngô Thái Minh) là huyền thoại rapper châu Á tại Mỹ, người đầu tiên mở màn cho làn sóng rap tại Việt Nam. Anh có hơn 25 năm gắn bó với rap, nổi danh tại Mỹ từ năm 16 tuổi với ca khúc rap Gang đầu tiên. Thái VG được xem như một trong những huyền thoại sống đầu tiên của làng nhạc rap Việt Nam.

Thái VG là rapper gốc Việt đầu tiên được yêu thích không chỉ từ cộng đồng người gốc Á mà cả người Mỹ gốc Phi và Mỹ Latin tại Mỹ. Anh cũng từng có khoảng thời gian hợp tác với Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Flick, với Suboi qua bản rap Hold You Down hay Wowy với Sài Gòn Đẹp Lắm. Ngoài mảng âm nhạc, bộ phim do Thái VG làm diễn viên chính - Bang Bang cũng được ủng hộ nhiệt tình ở Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương.

Thái VG là một trong những huyền thoại sống của làng rap Việt Nam

Thái VG sẽ là huấn luyện viên tại Rap Việt mùa 3

Ảnh: Tổng hợp