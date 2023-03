Rộ hình ảnh Vy Oanh có mặt theo giấy triệu tập của Công an TP.HCM, luật sư nữ ca sĩ nói gì?

Vừa qua, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) đã tố giác Vy Oanh và 34 cá nhân khác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Sự việc này hiện đang là tâm điểm chú ý của MXH.

Sau sự việc này, sáng 28/3, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh được cho là Vy Oanh đã đến đồn công an theo giấy triệu tập. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, đại diện của Vy Oanh, cho biết tấm ảnh trên là ảnh cũ. Thời điểm đó, Vy Oanh làm việc tại văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP.HCM (PC01) với tư cách bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Rộ hình ảnh Vy Oanh đến đồn cảnh sát theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là 1 bức ảnh cũ

Trước đó, đại diện của Vy Oanh cho biết nữ ca sĩ đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào ngày 21/3 vì liên quan đến đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng. 3 ngày sau, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn khiếu nại đến Công an TP. HCM, VKSND TP. HCM và các cơ quan chức năng về việc bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác. Ca sĩ Vy Oanh nói rằng bà Hằng chưa từng có đơn tố giác ca sĩ Vy Oanh về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hằng như trong đơn ông Tuấn nêu.