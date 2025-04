Rộ hình ảnh HURRYKNG và bạn gái 8 năm bị team qua đường "tóm gọn", mối quan hệ lộ rõ qua 1 chi tiết

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện một bức ảnh được cho là chụp vào một buổi sáng thứ Bảy, ghi lại khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu của nam rapper HURRYKNG bên bạn gái. Không còn là những đồn đoán úp mở, HURRYKNG đã công khai mối quan hệ này từ lâu, thế nên việc anh xuất hiện thân mật cùng nửa kia tại nơi công cộng không khiến ai bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến netizen thích thú chính là sự gần gũi, tự nhiên giữa cả hai – một hình ảnh không phải lúc nào cũng dễ bắt gặp trong showbiz.

Trong ảnh, HURRYKNG diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang, còn bạn gái cũng nhẹ nhàng với mái tóc dài nữ tính. Cả hai đang cùng chọn trái cây tại một quầy hàng trong siêu thị, chăm chú trao đổi với nhau. Dù biết có người xung quanh, nhưng cả 2 không hề né tránh mà vẫn thoải mái tương tác, thể hiện tình cảm.

Hình ảnh được cho là HURRYKNG và Kem cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại

Dù đã bên nhau gần một thập kỷ, chuyện tình của HURRYKNG và Kem vẫn luôn giữ được sự nhẹ nhàng, kín tiếng nhưng bền vững. Tháng 2 vừa rồi, Kem đăng tải loạt ảnh check-in trong một chuyến đi chơi. Dù không ghi rõ đi cùng ai, cư dân mạng nhanh chóng soi ra một vài chi tiết cho thấy đây là chuyến du lịch cùng HURRYKNG.

Trên mạng xã hội, lần cuối người hâm mộ thấy HURRYKNG và bạn gái xuất hiện chung trên mạng xã hội là từ concert Day 4 Anh Trai Say Hi vào tháng 12 năm ngoái. Với những ai theo dõi cặp đôi từ lâu sẽ hiểu, HURRYKNG và Kem chưa bao giờ là kiểu đôi yêu đương sến súa hay thường xuyên "cập nhật tình trạng" cho người ngoài. Thay vào đó, họ chọn cách thể hiện tình cảm vào những dịp đặc biệt, đủ để giữ mối quan hệ luôn ở trạng thái riêng tư, an toàn nhưng cũng không quá giấu giếm.

Khá lâu rồi cả hai không đăng ảnh chung với nhau trên mạng xã hội, nhưng với những người theo dõi lâu có thể thấy HURRYKNG và Kem là cặp không giấu giếm nhưng chỉ chia sẻ về nhau trong những dịp đặc biệt

Cặp đôi được cho là có chuyến du lịch chung hồi tháng 2 vừa qua

HURRYKNG và bạn gái, thường được gọi với biệt danh Kem, quen nhau từ thời cấp 3. Mối tình "gà bông" ấy đã bắt đầu một cách tự nhiên và trong sáng, với những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Năm 2017, nam rapper chính thức công khai mối quan hệ trên trang cá nhân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm của họ.

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Khi HURRYKNG tham gia các cuộc thi lớn như Rap Việt, Kem thường xuyên có mặt để cổ vũ và động viên tinh thần cho anh. Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Và từ sau Anh Trai Say Hi, chuyện tình của cặp đôi càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Về chuyện công khai mối quan hệ trong khi nhiều nghệ sĩ thường tránh điều này, HURRYKNG thẳng thắn cho biết: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".