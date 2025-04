Bạn gái HURRYKNG có động thái lạ, lộ bức thư tay vỏn vẹn 1 dòng chữ gây xôn xao

Nếu như HIEUTHUHAI lựa chọn yêu "không công khai nhưng không bí mật" với Tăng Mỹ Hàn thì bạn thân của anh là HURRYKNG lại thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với bạn gái có biệt danh thân mật là Kem. Theo những thông tin nam rapper chia sẻ, anh và Kem đã đồng hành với nhau suốt 8 năm, ra mắt gia đình 2 bên. Sau khi HURRYKNG thành công ở Anh Trai Say Hi, khán giả thường xuyên bắt gặp Kem "tháp tùng", đồng hành cùng bạn trai trong rất nhiều sự kiện, buổi concert. Nhiều người còn "xin vía" có tình yêu bình dị, hạnh phúc như Kem và HURRYKNG.

Tuy nhiên, dạo gần đây cả hai liên tục đối mặt với những tin đồn tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm. Giữa loạt nghi vấn, người trong cuộc cũng đã có động thái mới. Cụ thể, vào chiều 7/4, Kem đăng ảnh chụp một bó hoa màu trắng - xanh trên trang cá nhân mặc dù hôm nay không phải sinh nhật cô cũng không phải dịp kỷ niệm đặc biệt nào.

Giữa tin đồn chuyện tình cảm, Kem đăng ảnh nhận được 1 bó hoa

Dù không tiết lộ danh tính người tặng nhưng bức thư đi kèm xưng hô với cô là "anh - em" khiến netizen cho rằng "người ấy" không ai khác mà chính là HURRYKNG. Đáng nói hơn, nội dung trên bức thư tay chỉ có vỏn vẹn 1 câu gây hoang mang: "Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh".

Giữa lúc chuyện yêu đương đang thành tâm điểm bàn tán, bài đăng này của Kem không khiến tin đồn lắng xuống mà còn khiến netizen dậy sóng hơn. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ việc tặng hoa chỉ là hành động đơn thuần mà các cặp đôi dành cho nhau, suốt 8 năm yêu HURRYKNG cũng nhiều lần viết thư và tặng quà cho bạn gái.

Về phía HURRYKNG, anh không lên tiếng những tin đồn đời tư mà chỉ đăng cảnh cập nhật công việc.

Bức tâm thư đi kèm trong bức ảnh được Kem đăng tải khiến netizen bàn tán

HURRYKNG và Kem yêu nhau từ những năm cả hai học cấp 3, nam rapper công khai mối quan hệ vào năm 2017. HURRYKNG luôn được Kem bên cạnh động viên, ủng hộ suốt hành trình sự nghiệp, từ lúc anh mới bắt đầu vào showbiz đến có được thành công như hiện tại. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ.

HURRYKNG được bạn gái chăm sóc, kề cận khi anh gặp tai nạn cách đây nhiều năm

Khi được hỏi lý do quyết định chia sẻ chuyện yêu đương trước công chúng, nam rapper từng nói: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".

Một chi tiết thể hiện sự sâu đậm của cặp đôi chính là nam rapper đưa về ra mắt gia đình, và đặc biệt, mối quan hệ giữa Kem và mẹ của HURRYKNG rất thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động gia đình, cho thấy sự hòa hợp và gắn kết. Tuy nhiên, thời gian qua Kem khá ít lộ diện bên HURRYKNG. Những buổi biểu diễn, sự kiện gần đây HURRYKNG tham gia dường như Kem đều vắng mặt.