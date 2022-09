Riot công bố các bảng đấu tại Chung kết thế giới 2022, khu vực VCS gặp khó

Chỉ còn ít ngày nữa, tất cả các giải đấu quốc nội của làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) sẽ kết thúc. Khi đó, các đại diện của mỗi khu vực tham dự Chung kết thế giới 2022 (CKTG 2022) cũng sẽ lộ diện. Một điều đặc biệt chính là, sau 2 năm phải ở nhà vì những lý do khách quan ngoài ý muốn, các đội của VCS sẽ có cơ hội trở lại với giải đấu quốc tế lớn nhất làng LMHT này.

Ở thời điểm hiện tại, các giải quốc nội đã dần đi đến hồi kết và cộng đồng cũng đổ sự chú ý về CKTG 2022

Mới đây, Riot đã công bố bảng đấu của Vòng Khởi Động (Play-in) và Vòng Bảng của CKTG 2022 . Theo đó, ở giai đoạn Vòng Bảng sẽ có tổng cộng 4 nhóm đội. Nhóm 1 sẽ gồm 4 đội hạt giống số 1 của 4 khu vực lớn (LPL, LCK, LEC và LCS). Nhóm 2 sẽ gồm các đội hạt giống số 2 của 3 khu vực là LCK, LPL và LEC cùng với đội hạt giống số 1 của khu vực PCS. Đội vô địch VCS Mùa Hè 2022 (hạt giống số 1 khu vực VCS) sẽ nằm chung nhóm với 3 đội. Họ gồm hạt giống số 3 của khu vực LPL, LCK và hạt giống số 2 khu vực LCS.

VCS sẽ trở lại CKTG sau 2 năm vắng bóng và SGB sẽ là đại diện đầu tiên

Bởi vì ở mùa giải 2022 này, khu vực Bắc Mỹ (LCS) đã lấy suất của khu vực CIS (LCL), và có sự trở lại của các đại diện Việt Nam, nên tổng số đội tham dự sẽ là 24. Trong đó, có 12 đội phải thi đấu vòng Khởi Động để cạnh tranh 4 suất còn lại của Vòng Bảng. Đội Á quân VCS Mùa Hè 2022 sẽ tham dự vòng Khởi Động này. Và đại diện Việt Nam được xếp ở nhóm 2 vòng Khởi Động.

Vòng Khởi Động sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội và thi đấu vòng tròn tính điểm. Các trận đấu ở 2 bảng này đều sẽ là Bo 1. Hai đội đứng nhất mỗi bảng sẽ đi thẳng vào Vòng Bảng. 2 đội đứng cuối mỗi bảng sẽ bị loại. 2 đội hạng 3 và 4 mỗi bảng sẽ lại đánh tiếp ở vòng loại để tìm ra 2 cái tên cuối cùng có cơ hội tham dự Vòng Bảng CKTG 2022.

1 trong 2 đại diện của VCS sẽ phải đánh vòng Khởi Động với các cái tên rất hùng mạnh từ LPL, LCK, LEC, LCS và các khu vực khác

Các đại diện VCS có thể gặp khó ở vòng Khởi Động lần này. Các đội đến từ khu vực LPL, LCK và LEC chắc chắn vẫn sẽ luôn được đánh giá cao hơn. Dù là cái tên nào trong số những EDward Gaming (EDG), LNG Esports (LNG) hay Royal Never Give Up (RNG), Victory Five (V5) tham dự vòng Khởi Động cũng đều có thể vượt trội so với phần còn lại.

Ấy là còn chưa kể đến những cái tên như Liiv SANDBOX, KT Rolster hay DRX của LCK. Ngoài ra còn có các đội của LEC và LCS. Nếu phải đối đầu với những "ông lớn" này ở vòng Khởi Động, các đại diện của VCS chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Vệc giành vị trí nhất bảng sẽ là vô cùng khó trước các đại diện từ LPL cũng như LCK. Trong khi đó, nếu nhì bảng hoặc hạng 3, 4 thì sẽ phải đánh nhiều trận hơn, với rủi ro cao hơn.

Kể cả là ở vòng Khởi Động cũng sẽ vô cùng khó cho các đại diện VCS

Kết

Dù vậy, chắc chắn các đại diện Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết sức. Đấu trường Chung kết thế giới chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng các đội sẽ làm rạng danh VCS trong lần trở lại giải đấu quốc tế cao nhất của làng LMHT sau 2 năm vắng bóng.