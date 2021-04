RichChoi phản ứng về tin đồn là "con cờ" của Rap Việt khi được mời thi rồi bị loại thẳng, BTC còn cố tình cắt ghép clip?

Chương trình Rap Việt mùa 2 chỉ mới diễn ra 4 ngày casting ở 2 thành phố lớn nhưng đã gây ra không ít lùm xùm, tranh cãi trên mạng xã hội. Từ việc các thí sinh bức xúc ban tổ chức ưu tiên Mai Ngô casting trước hay mới đây nhất là việc loại RichChoi dù trước đó có tin đồn giám kháo Touliver trao vé vớt đều tạo nên xôn xao.

Thậm chí, trên mạng xã hội mới đây còn đang lan truyền đoạn tin nhắn trao đổi về việc ban tổ chức Rap Việt đã chủ động mời dàn thí sinh King Of Rap đến tham gia chương trình nhằm tăng hiệu ứng truyền thông chứ không do các thí sinh tự nguyện đến dự thi. Rapper RichChoi cũng là một trong số đó và được BTC hứa hẹn hỗ trợ nhưng cuối cùng lại loại vì lý do: "RichChoi khó cầm cương lắm vì còn chịu mất giải Quán quân thì làm gì điều khiển được sau này".

Dù đây mới chỉ là tin đồn trên mạng xã hội nhưng đã khiến cho cộng đồng rap fan phẫn nộ và tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

RichChoi là Á quân King Of Rap nhưng lại bị loại ngay từ vòng "gửi xe" Rap Việt

Bên cạnh đó, chương trình Rap Việt có vẻ như đã có động thái ngầm đáp trả khi tung clip casting của RichChoi. Trong clip, Á quân King Of Rap đã có phần thi hoàn hảo chứ không hề bị off beat, mắc lỗi như những gì được lan truyền trên MXH.

Kết thúc màn trình diễn, ban giám khảo đã hội ý rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một số người cũng thắc mắc vì sao Rap Việt chỉ sử dụng camera phụ quay góc nghiêng chứ không quay chính diện như các thí sinh khác.



Rap Việt tung video casting của RichChoi như động thái đáp trả? (Nguồn: Vie Channel)

Trước ồn ào này, chúng tôi đã liên hệ với RichChoi để hiểu rõ hơn sự việc. Tuy nhiên, RichChoi từ chối trả lời và chia sẻ thêm về lùm xùm này. Nam rapper cũng giải thích lý do: "Có những cái không phải cứ nói là tốt cho công việc của mình".

Riêng về đoạn clip từ phía chương trình Rap Việt tung ra, RichChoi cho biết ở phút 3:20', anh có nói với BTC cho mình được dự thi rap ở beat số 5. Tuy nhiên ở khúc sau, chương trình đã cắt và lồng ghép đoạn anh rap trên đoạn beat số 6. RichChoi cũng khẳng định clip được quay bằng máy phụ nên âm thanh không nghe rõ.

RichChoi từ chối trả lời trước nghi vấn chương trình Rap Việt mời anh đến casting nhưng lại thẳng tay loại từ vòng "gửi xe" nhưng khẳng định clip đã được cắt ghép

Trên trang cá nhân, bạn bè của RichChoi cũng tỏ rõ thái độ tiếc nuối cho anh chàng. Có thể thấy, việc RichChoi bị loại không chỉ khiến cho những người yêu mến mà cả những người anh em trong cộng đồng rap fan cũng phải thắc mắc trước quyết định của ban giám khảo.

Một trong những người bạn của RichChoi bày tỏ sự thắc mắc khi không biết tiêu chí gì khiến BGK loại RichChoi

RichChoi có thể nói là nam rapper "khét tiếng" trong cộng đồng Underground và từng "chinh chiến" qua nhiều cuộc thi về Rap. Anh từng tham dự Beck'Stage Battle Rap và giành ngôi vị Á quân King Of Rap. Việc RichChoi xuất hiện tại Rap Việt đã làm dấy lên nhiều hy vọng về việc anh chàng sẽ khẳng định bản thân và là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân. Thế nhưng việc RichChoi bị loại ngay từ vòng casting khiến cho nhiều rap fan cảm thấy khó hiểu.



Sau ngôi vị King Of Rap, RichChoi muốn được thử sức tại Rap Việt nhưng hiện tại, cơ hội đã không còn

Ảnh: Tổng hợp