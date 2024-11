Rich kid Chao lên clip 5s "xử đẹp" bình luận khiếm nhã về vòng 1

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, rich kid Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) gây chú ý khi dành hẳn clip đáp trả bình luận của antifan. Theo đó, người này có bình luận chê bai ngoại hình, cụ thể là nhắm vào vòng 1 của hot girl 21 tuổi.

Đáp lại, cô nàng dùng sound lời nói bằng tiếng anh, với nội dung: “Maybe, but I’m rich and I'm pretty, so it doesn't really matter” (Tạm dịch: Có thể, nhưng mình giàu và xinh đẹp nên điều đó cũng không quan trọng).

Chao đáp trả bình luận của antifan.

Hiện tại, clip đáp trả bình luận khiếm nhã về ngoại hình của Chao đã thu về hơn 600 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Đông đảo cư dân mạng khen ngợi câu trả lời ngắn gọn nhưng trọng tâm, khéo léo flex được điểm mạnh khó chối cãi của cô nàng. Bởi, từ trước đến nay, hot girl 2K3 không chỉ nổi tiếng bởi gia thế, mà nhan sắc, học vấn mà khả năng kiếm tiền cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

“Câu trả lời đỉnh của chóp chị ơi”, “Tưởng đâu đang xem ứng xử hoa hậu luôn đó”, “Nhưng chị nói đúng mà, bả giàu và xinh nữa”, “Kể cả không giàu không đẹp thì tôi vẫn yêu cơ thể của tôi, vì bộ gen của tôi là duy nhất và thế giới đẹp vì sự khác biệt. Chứ giống hệt nhau thì chán lắm”, “Xinh thế mà còn chê được thì đến chịu”,... là những bình luận của cộng đồng mạng.

Cô nàng từng gặp một số ý kiến trái chiều khi diện áo dài nhưng nhuộm tóc màu trắng là không thanh lịch. Cô phản hồi thẳng thắn: "Người Việt Nam là trong dòng máu chứ không phải màu tóc ạ. Mình có thay đổi màu tóc thì vẫn là người Việt Nam bạn nhé".

Khi chuyển qua phong cách thời trang có phần gợi cảm hơn, Chao cũng nhận về không ít bình luận chê bai ngoại hình chưa hoàn hảo.

Đây không phải lần đầu tiên rich kid 21 tuổi nhận về những lời chê bai vẻ ngoài, vóc dáng hay kiểu tóc…. Trước những bình luận này, cô nàng thường giữ im lặng hoặc có những đáp trẻ nhẹ nhàng khéo léo. Chính cô nàng cũng từng có giai đoạn tự tin về ngoại hình của bản thân, bị tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, từ sau khi tập luyện, ăn uống để giảm 10kg, Chao tự tin hơn, yêu bản thân hơn.

Ở độ tuổi trưởng thành, sắc vóc của Chao ngày càng thăng hạng. Dáng cô bạn nhỏ nhắn nhưng cân đối và khỏe khoắn nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, đặc biệt là pilates, yoga và bơi lội.

Chao cũng thay đổi gu thời trang, không còn trung thành với những kiểu mốt bánh bèo, nhẹ nhàng như trước mà thỉnh thoảng cũng “cháy” với những bộ cánh cắt xẻ, ôm body,...

Cô nàng chăm chỉ rèn luyện thể thao để giữ dáng.

Cô nàng đổi gu mặc tôn vóc dáng hơn.

Chao hiện đang du học tại Đại học New York (Mỹ, viết tắt NYU) - - ngôi trường đứng thứ 9 ở Hoa Kỳ và thứ 27 trên thế giới theo bảng xếp hạng THE, khi mới chỉ 18 tuổi, đạt 8.0 IELTS,...

Tại Mỹ, cô thuê phòng trọ với giá khoảng 110 triệu/tháng, đó là chưa kể đến các chi phí như tiền học, tiền ăn uống, đi lại…. Trước đó, cô nàng tự bóc giá chi phí 4 năm du học ở Mỹ gây “choáng”. Theo đó, học phí tại NYU là 60.438 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng)/năm, nhân lên 4 năm học là hơn 241.000 USD (gần 6 tỷ đồng); tiền nhà hàng tháng khoảng 3.400 USD (khoảng 83 triệu đồng), nhân lên 4 năm là hơn 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, còn các như tiền ăn, mua sắm, vé máy bay về Việt Nam trong kỳ nghỉ và các dịp lễ.

Chao cũng cho biết cô được bố mẹ hỗ trợ tiền học còn thuê nhà hay các sinh hoạt phí khác sẽ do chính cô nàng tự chi trả.

Cô nàng có cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Được biết, cô nàng đã tự kinh doanh từ khi học cấp 2, làm chủ nhiều cửa hàng ở độ tuổi 18. Hiện tại, bên cạnh việc học tập, Chao còn duy trì công việc là một KOL nổi tiếng với mức thu nhập "khủng".