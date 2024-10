Body siêu thực của Chao

Là một trong những rich kid nổi đình nổi đám trên MXH, Chao (Châu Anh, SN 2003) ngày càng nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc thăng hạng. Kể từ khi đi du học Mỹ, bước vào độ tuổi trưởng thành, nhiều người nhận thấy rõ sự thay đổi trong phong cách của cô nàng. Từ một hot girl “kín cổng cao tường”, chủ yếu diện áo phông thì giờ đây, Chao sở hữu phong cách thời trang cực táo bạo, không ngần ngại khoe lợi thế hình thể.

Trong một đoạn clip mới đây nhất, Chao khiến dân tình rần rần thả tim, “đứng ngồi không yên” vì vóc dáng quá đẹp. Cô nàng đứng chung khung hình với bạn thân, diện một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong cuốn hút. Hội chị em bày tỏ sự “ghen tị” bởi Chao sở hữu vòng 2 phẳng lì, mỏng dính nhưng lại vẫn có thắt eo. Cũng chính vì vậy mà nhìn tổng thể, Chao có body cực quyến rũ, diện váy ôm lại càng khiến vóc dáng “nâng tầm”.

Chao quay clip nhảy vui vẻ nhưng điều dân tình chú ý lại là body siêu thực của cô nàng

Vóc dáng thon gọn, đường cong quyến rũ của Chao khiến không ít chị em xin bí quyết

Phía dưới phần bình luận, thậm chí còn nhiều người nhận xét body của Chao là vẻ đẹp siêu thực, dáng cực “mlem mlem”. Ngoài ra, dù cũng nhiều lần khoe vóc dáng trên MXH nhưng với phong cách lần này, Chao được dân tình chấm 100 điểm vì chững chạc vừa đủ, không gợi cảm quá mức nhưng vẫn hút mắt.

Được biết, trước khi sở hữu sắc vóc vạn người mê này, Chao cũng từng có giai đoạn tự tin về ngoại hình của bản thân, thậm chí có khoảng thời gian bị tăng cân mất kiểm soát. Đó cũng là lý do mà cô nàng thường trung thành với những món đồ oversize để che đi cơ thể. Tuy nhiên, từ sau khi tập luyện, ăn uống để giảm 10kg, Chao tự tin hơn, yêu bản thân hơn và có những sự “lột xác” nhất định.

Chia sẻ về điều này, Chao từng cho biết: “Chao học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của mình như vai ngang, mặt lệch. Có thể mọi người thấy những năm gần đây Chao mặc đồ tôn dáng, sexy hơn. Đó là cách Chao yêu thương bản thân và cảm thấy tự tin hơn. Confidence looks good on you (tạm dịch: Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin) nên hãy cứ mặc những gì các bạn thích và làm các bạn tự tin nhé ”.

Chao từng không tự tin về ngoại hình nhưng giờ đây đã có màn "lột xác" ngoạn mục

Rich kid 2k3 chăm chỉ tập luyện thể thao

Những lần diện bikini gây sốt MXH của Chao

Nhiều người nhận xét, Chao đang ở độ đẹp nhất của nhan sắc, đúng chuẩn dậy thì thành công. Bên cạnh đó, ở tuổi 21, netizen vẫn dành nhiều lời khen cho cô nàng bởi sự tự lập, trình độ học vấn, khả năng kiếm tiền lẫn sự trưởng thành trong suy nghĩ, quan điểm cá nhân.

Ngoài ra, chuyện tình yêu của Chao và bạn trai hơn cô 10 tuổi cũng là điều khiến dân tình ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân của mình, Chao thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, được người yêu cưng chiều hết mực. Dù có những lúc phải yêu xa, một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam nhưng cách thể hiện tình cảm của cặp đôi vẫn khiến dân tình phải đua nhau “xin vía”.