Review Samsung Galaxy S25 Edge: Đẹp nhưng có thực dụng?

Samsung Galaxy S25 Edge: Mỏng nhẹ cao cấp nhưng có tiện khi sử dụng?

Samsung tiếp tục mở rộng dòng flagship cao cấp với Galaxy S25 Edge, mẫu smartphone hướng đến sự sang trọng và trải nghiệm hiện đại. Thiết bị phù hợp với người dùng ưu tiên thiết kế thời thượng nhưng vẫn cần sự tiện lợi khi sử dụng.

Thiết kế mỏng nhẹ tạo cảm giác cao cấp

Nhờ thân máy mỏng chỉ 5.8mm và nặng 163g, Samsung Galaxy S25 Edge mang đến cảm giác cao cấp ngay từ thiết kế bên ngoài với đường nét hoàn thiện tinh tế. Phần khung được gia công gọn gàng kết hợp kích thước 158.2x75.6x5.8mm giúp tổng thể thanh thoát hơn nhưng vẫn có nét hiện đại đặc trưng của dòng flagship.

Kiểu dáng mỏng nhẹ phù hợp sử dụng hằng ngày

Điểm nổi bật của thiết kế này nằm ở trải nghiệm sử dụng hằng ngày khi máy cho cảm giác cầm nắm khá thoải mái và ít bị cấn tay. Kiểu dáng mỏng cũng giúp việc bỏ túi hay mang theo trở nên thuận tiện hơn trong nhiều tình huống. Sản phẩm này dễ tạo thiện cảm ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

Màn hình hiển thị có thực sự cuốn hút?

Màn hình cong trên S25 Edge mang lại cảm giác hiện đại nhờ tấm nền Dynamic AMOLED 2X 6.7inch cùng thiết kế hiển thị tràn viền. Công nghệ Dynamic AMOLED 2X giúp cải thiện độ tương phản, tái tạo màu sắc sống động hơn và hỗ trợ hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Màn hình hiển thị sống động và hiện đại

Khi xem phim hay lướt mạng xã hội, màn hình Quad HD+ kết hợp tần số quét 120Hz giúp chuyển động hiển thị mượt mà và hạn chế hiện tượng giật khi thao tác. Khả năng hiển thị 16 triệu màu cũng góp phần tạo hiệu ứng hình ảnh nổi bật và mang lại trải nghiệm thị giác bắt mắt hơn.

Hiệu năng có đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng?

Samsung Galaxy S25 Edge được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Mobile Platform 8 nhân dành riêng cho Galaxy. Xung nhịp tối đa lên đến 4.47GHz mang lại khả năng xử lý nhanh và tối ưu tốt cho các tác vụ AI. Nhờ đó, máy vẫn duy trì hiệu năng ổn định khi sử dụng hằng ngày, từ làm việc đa nhiệm đến giải trí cơ bản.

Bên cạnh đó, chip còn hỗ trợ tối ưu Vulkan và công nghệ ray tracing thời gian thực giúp hình ảnh trong game trở nên sống động hơn. Kết hợp RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB và màn hình 120Hz, Galaxy S25 Edge vẫn mang lại trải nghiệm thao tác mượt và phản hồi nhanh ở nhiều tựa game phổ biến hiện nay.

Hiệu năng mượt mà cho nhu cầu hằng ngày

Tuy nhiên, vì thiết kế theo hướng mỏng nhẹ nên khả năng tản nhiệt của máy có phần hạn chế hơn so với các mẫu flagship dày hơn. Khi chơi game nặng hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài, thiết bị có thể hơi ấm lên và hiệu năng duy trì chưa thực sự tối ưu cho người dùng chuyên gaming.

Camera cho chất lượng ảnh ra sao?

Samsung Galaxy S25 Edge được trang bị camera chính 200MP khẩu độ F1.7 kết hợp camera phụ 12MP, mang lại độ chi tiết khá tốt trong điều kiện đủ sáng. Camera trước 12MP khẩu độ F2.2 hỗ trợ lấy nét tự động cũng giúp trải nghiệm selfie và gọi video ổn định hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về khả năng quay chụp, thiết bị hỗ trợ quay video chuẩn UHD 8K30fps, chống rung OIS và quay chậm tối đa 240fps FHD nhằm tăng độ ổn định khi ghi hình. Tuy nhiên, khả năng zoom của máy dừng ở mức Optical Quality Zoom 2x và zoom kỹ thuật số tối đa 10x nên chưa thực sự nổi bật so với các mẫu flagship chuyên nhiếp ảnh.

Samsung Galaxy S25 Edge đẹp nhưng có thực sự thực dụng?

Samsung Galaxy S25 Edge ghi điểm nhờ thiết kế mỏng nhẹ, cao cấp và mang lại cảm giác sử dụng khá thoải mái hằng ngày. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz cùng bộ nhớ trong 256GB cũng giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và sử dụng đa nhiệm cơ bản.

Tuy vậy, yếu tố thực dụng của thiết bị vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người dùng. Máy phù hợp với ai ưu tiên ngoại hình sang trọng và trải nghiệm gọn nhẹ hơn là sử dụng gaming nặng hoặc hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Mua Samsung Galaxy S25 Edge ở đâu uy tín?

Samsung Galaxy S25 Edge chính hãng hiện có các phiên bản màu Bạc, Đen Tuyền và Xanh Icy.

Chính sách bảo hành rõ ràng cũng mang lại sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, người mua còn có thể trải nghiệm trực tiếp Samsung Galaxy S25 series tại cửa hàng trước khi đặt máy để có cảm nhận thực tế về sản phẩm.