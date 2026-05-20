Đừng vội mua MacBook Neo hay MacBook Air nếu bạn chưa biết những khác biệt quan trọng này

Cả hai dòng thiết bị này đều đáp ứng tốt các tiêu chí sử dụng chuyên biệt, giúp người mua dễ dàng đưa ra quyết định để sở hữu chiếc máy tính ưng ý mà không lo chi trả quá mức hoặc mua nhầm cấu hình không đủ dùng. Hãy cùng đi sâu vào các khác biệt chính yếu để xem thiết bị nào sẽ là sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Khác biệt về đối tượng sử dụng và mức chi phí đầu tư

Câu hỏi quan trọng nhất trước khi chọn mua là bạn dự định dùng máy tính với cường độ ra sao. Nếu bạn cần một thiết bị để ngồi làm việc toàn thời gian tám tiếng mỗi ngày, MacBook Neo sẽ không phải là một phương án lý tưởng do có một số hạn chế nhất định cần đánh đổi. Thiết bị này phù hợp hơn để xử lý công việc vào những buổi tối, dịp cuối tuần hoặc mang theo trong các chuyến du lịch. Đây cũng là một sản phẩm rất vừa vặn cho nhóm người dùng là học sinh, sinh viên.

Ở chiều ngược lại, MacBook Air mang đến sự bền bỉ cho một ngày làm việc dài và có mức dung lượng pin nhỉnh hơn tùy vào từng tác vụ. Mức giá giữa hai dòng máy tính này hiện đang có sự chênh lệch khá lớn. Nếu bạn cảm thấy có thể chấp nhận một vài khuyết điểm nhỏ của MacBook Neo, việc chọn mua thiết bị này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

MacBook Air M5. Ảnh: Apple.

Thiết kế ngoại hình và trải nghiệm gõ phím

Kích thước màn hình của hai sản phẩm có sự khác biệt nhỏ nhưng cả hai vẫn giữ được tính di động cao. Theo đó, màn hình của MacBook Neo có kích thước 13 inch, nhỏ hơn khoảng nửa inch so với con số 13.6 inch trên dòng MacBook Air. Về độ mỏng, chiếc MacBook Air đạt mức 0.44 inch, mỏng hơn đôi chút so với độ dày 0.50 inch của mẫu MacBook Neo, tuy vậy cả hai lại có mức trọng lượng tương đương nhau.

Điểm nhấn về ngoại hình của chiếc MacBook Neo nằm ở các đường nét được thiết kế bo tròn nhiều hơn, sử dụng phím bấm màu trắng cùng những tùy chọn màu sắc rất tươi tắn như Cam chanh và Chàm. Đặc biệt, không gian hiển thị của MacBook Neo ghi điểm nhờ thiết kế màn hình không có phần khuyết đỉnh. Bàn phím của cả hai máy đem lại trải nghiệm gõ và bố cục rất giống nhau, nhưng trên phiên bản tiêu chuẩn của dòng MacBook Neo lại không được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ở nút nguồn. Do đó, người dùng bản tiêu chuẩn sẽ thường xuyên phải gõ mật khẩu mở máy thủ công.

MacBook Neo. Ảnh: thegioididong.com

Khả năng xử lý và dung lượng bộ nhớ

Điểm đáng chú ý là thay vì sử dụng vi xử lý dòng M4 hay M5, máy tính xách tay MacBook Neo lại được trang bị con chip A18 Pro. Đây vốn là dòng vi xử lý thường được Apple trang bị cho các thế hệ điện thoại thông minh quen thuộc như mẫu iPhone 15 thường cho tới các dòng mới ra mắt, nhưng vẫn cung cấp một hiệu năng khá tốt nằm giữa chip M1 và M2.

Hạn chế lớn về phần cứng của dòng MacBook Neo nằm ở mức RAM 8GB và máy hoàn toàn không có tùy chọn nâng cấp lên 16GB giống như mức tiêu chuẩn của mẫu MacBook Air. Bản thân hệ điều hành macOS đã sử dụng khoảng 6GB RAM ở trạng thái nghỉ ngơi để chạy các tác vụ trí tuệ nhân tạo nền. Do đó, hệ thống của MacBook Neo có thể bắt đầu chậm lại nếu người dùng mở hàng chục thẻ trình duyệt web và các phần mềm cùng một lúc.

Trong khi đó, chiếc MacBook Air sở hữu sức mạnh từ con chip M5 mới nhất, dư sức xử lý nhanh nhẹn các phần mềm sáng tạo và giải trí nhẹ nhàng. Nếu bạn yêu thích kiểu dáng mỏng nhẹ nhưng lại có ngân sách hạn hẹp hơn, một chiếc MacBook Air M4 (tuy nguồn bài viết đang tập trung vào thiết bị dùng chip M5) vẫn là một sự tham khảo an toàn. Riêng đối với nhóm người dùng chuyên nghiệp cần sức mạnh phần cứng liên tục để xuất video trí tuệ nhân tạo mà không muốn mất thời gian chờ đợi, các dòng MacBook Pro dùng chip Pro hoặc Max sẽ là lựa chọn hiệu quả hơn cả.

Cổng kết nối và các trang bị đa phương tiện

Khả năng kết nối cũng là ranh giới phân định rõ ràng giữa MacBook Neo và MacBook Air. Mẫu MacBook Air sử dụng cổng sạc nam châm MagSafe 3 tiện lợi cùng hai cổng Thunderbolt 4 có tốc độ nhanh chóng. Sản phẩm này mang lại khả năng xuất hình ảnh ấn tượng lên đến hai màn hình ngoài độ phân giải 5K, hoặc hai màn hình 4K tần số quét 144 Hz.

Nhờ ổ cứng có tốc độ truy xuất dữ liệu rất nhanh và hệ thống trackpad phản hồi xúc giác không gây ra tiếng ồn vật lý, MacBook Air mang lại trải nghiệm sử dụng trơn tru và yên tĩnh hơn. Hệ thống bốn loa tích hợp cùng webcam độ phân giải 1080p có cảm biến 12-megapixel giúp thu lại âm thanh xuất sắc và chất lượng hình ảnh chi tiết ngay cả trong môi trường thiếu sáng.

Đối với dòng MacBook Neo, thiết bị bị giới hạn ở hai cổng USB-C, trong đó có một cổng chỉ đạt chuẩn USB 2.0 có tốc độ truyền tải tệp tin khá chậm. Mẫu máy này cũng chỉ hỗ trợ xuất tối đa một màn hình 4K bên ngoài. Về đa phương tiện, chất lượng hiển thị của hai màn hình là tương đương nhau.

Tuy nhiên, MacBook Neo chỉ được trang bị loa kép stereo và một webcam 1080p thiếu đi cảm biến độ phân giải cao nên chất lượng hình ảnh sẽ bị giảm sút khi ánh sáng yếu. Bàn di chuột cơ học của MacBook Neo tuy có chất lượng cao nhưng lại phát ra âm thanh nhấp chuột vật lý tương đối ồn ào. Nhìn chung, với mức dung lượng lưu trữ tăng gấp đôi, mẫu MacBook Air tiêu chuẩn được xem là khoản đầu tư sử dụng ổn định mà người dùng không cần phải thay thế trong nhiều năm liền.

