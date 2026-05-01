Techcombank thông báo quan trọng đến khách hàng

Trong bối cảnh các hình thức giao tiếp và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều ngân hàng liên tục phát đi khuyến nghị nhằm giúp khách hàng nâng cao kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản tài chính.

Mới đây, Techcombank đã đưa ra một số lưu ý quan trọng liên quan đến các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu bất thường mà người dùng có thể gặp phải trong thời gian gần đây.

Thông tin đăng tải trên Fanpage của Techcombank cho biết, hiện xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại hiển thị (Caller ID Spoofing), khiến màn hình điện thoại của người nhận hiện tên cơ quan công an, tòa án, ngân hàng hoặc thậm chí là người thân, bạn bè trong danh bạ.

Khách hàng Techcombank cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, một số trường hợp còn sử dụng công nghệ AI để giả lập giọng nói theo vùng miền nhằm tăng mức độ tin cậy trong quá trình trao đổi.

Ngân hàng cho biết các cuộc gọi này thường có nội dung liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như thông báo người nghe liên quan đến vụ việc pháp lý, người thân gặp sự cố, tai nạn hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ tài chính, thủ tục hành chính.

Sau khi tạo tâm lý hoang mang hoặc cấp bách, đối tượng có thể yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp hoặc đề nghị cung cấp các thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP.

Trước tình hình trên, Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động ngắt cuộc gọi nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời xác minh lại thông tin thông qua các kênh liên hệ chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, khách hàng được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hay mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dùng nên lưu lại số điện thoại, nội dung trao đổi hoặc ghi âm cuộc gọi để phục vụ việc xác minh khi cần thiết.

Techcombank nhấn mạnh việc nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro trong môi trường số hiện nay.