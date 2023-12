Review E.P G’s của GDUCKY: Chú Vịt Vàng của Rap Việt nay đã biết mình muốn gì

Tối 12/12, GDUCKY đã ra mắt EP đầu tay mang tên G’s. Đúng như tên gọi EP, tất cả 5 bài hát đều thể hiện những cảm xúc chân thực nhất của chính GDUCKY. Vẫn nổi loạn, vẫn tếu táo, vẫn đầy cảm xúc, vẫn là một GDUCKY khiến bao khán giả yêu mến ở Rap Việt mùa 1, nhưng nay đã hoàn thiện hơn và thấu hiểu chính bản thân mình.

Bìa EP của GDUCKY

Hành trình hoàn thiện bản thể của Vịt Vàng GDUCKY

Ngay từ Trailer được công bố, GDUCKY và ekip đã khéo léo hé lộ 5 ca khúc tạo nên EP đầu tay của anh chàng. GDUCKY hóa thân thành chú vịt vàng trong một tựa game nhập vai, lần lượt thu thập những mảnh ghép để tạo nên hình hài hoàn thiện.

Mảnh ghép đầu tiên chú vịt vàng thu được là ngôi sao 4 cánh, đại diện cho những mong ước, nguyện cầu (Wish). Mảnh ghép thứ hai là trái táo độc có hai màu đỏ - xanh đại diện cho những thứ “độc hại” trong tình yêu (Poison). Mảnh ghép thứ ba là khoảnh khắc chú vịt bay cao với những mơ mộng trên đám mây trắng (Dreaming). Mảnh ghép sau đó là cặp găng tay đấm bốc, chú vịt vàng ngay lập tức biến thành một phiên bản có phần gangster, thể hiện sự dứt khoát, bất cần của chàng trai trong tình yêu (12345). Cuối cùng, chú vịt vàng thu thập cuốn kinh thánh và giống như một con chiên đã tự rút ra được cho mình những giáo lý cuộc đời (Indotrinated).

Quan sát kĩ Trailer, khán giả có thể nhận thấy một hành trình đi tìm kiếm bản ngã được thực hiện trong chính bộ não của nhân vật. Đó cũng chính là cách nam rapper ẩn dụ cho việc mình đã thực sự tìm lại chính bản thân mình như thế nào trong suốt ba năm qua. Hành trình ấy diễn ra trong một không gian tối tăm như một căn hầm, nhưng khi đã hoàn thiện thì nó lại bừng sáng như tìm ra được chân lí cuộc đời. Ở đoạn kết của Trailer, 5 phiên bản của chú vịt vàng vẫn di chuyển đôi chân, như ngầm nói rằng GDUCKY vẫn sẽ không ngừng đi tiếp hành trình này để ngày một hoàn thiện chính mình.

Trailer EP G's của GDUCKY

5 mảnh ghép của EP G’s được lột tả nhất quán và liên kết với nhau cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Từ 5 yếu tố được thể hiện rõ qua cử chỉ tay trong ảnh bìa EP, đến màu sắc âm nhạc "tối”"dần theo thứ tự ca khúc và tính liên thông của những câu chuyện khác nhau được GDUCKY khai thác trong từng bài hát.

Âm nhạc giàu màu sắc cá nhân, nhiều thử nghiệm thú vị

Câu chuyện của EP được kể xuyên suốt và liên kết như một hành trình, với những hoài niệm và góc nhìn mới mẻ ở các giai đoạn khác nhau của tình yêu cùng với đó là những chiêm nghiệm của chính GDUCKY xung quanh chủ đề này.

Khán giả sẽ nhận thấy có chút gì đó một hình ảnh GDUCKY ở Đôi Mắt tại Rap Việt mùa 1 qua lead single Wish. Tiếng guitar rất tình, chất giọng trầm ấm nhưng không thiếu những lúc gằn giọng quằn quại của GDUCKY mang lại nhiều rung cảm cho người nghe.

Sang tới Poison, người nghe phải lắc lư theo nhịp afro rất nảy, dường như có một hấp lực nào đó từ những thứ độc hại nhưng cũng đầy hứng thú của tình yêu trong giai đoạn này.

Chất nhạc tiếp tục thay đổi khi qua tới ca khúc thứ ba - Dreaming. Tiếp nối câu chuyện bằng những nốt piano mơ mộng thường thấy trong K-Hiphop, nhịp trống Trap 808 được rải dày đặc trong phần lớn thời lượng ca khúc, trước khi nhường chỗ cho tiếng piano cực suy, tôn lên những xúc cảm chân thực nhất của GDUCKY. Để lột tả hết tâm trạng của một gã suy tình, chàng rapper còn mạnh dạn sử dụng những từ ngữ có phần nhạy cảm (đã được bóp méo). Đó là một sự liều lĩnh, có thể gây tranh cãi, nhưng nó là điểm nhấn đáng được tôn trọng với một rapper đầy cái tôi, đầy chất ngông như GDUCKY.

12345 - ca khúc có sự kết hợp với rapper Thơm (Da LAB) và giọng bè của Lưu Hiền Trinh là một bản rap mang tính trào phúng trong màu sắc opera - nhạc kịch. Dù vẫn luôn “yêu em nhất trên đời”, nhưng “cho tới khi em nói lời từ biệt” thì GDUCKY lộ rõ vẻ bất cần, nổi loạn khi dám “vứt” tình yêu sau tất cả những sự ưu tiên khác. Giữa một rừng thông điệp chữa lành đang trở thành xu hướng của giới trẻ, GDUCKY dám thành thật với những cuồng nộ, xấu xí của chính mình, coi nó như một giai đoạn trong quá trình chữa lành của chính mình. Đó chính là sự dũng cảm đáng trân trọng mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng dám thể hiện.

Indoctrinated khép lại EP của GDUCKY với một không gian âm nhạc đầy ma mị, kì ảo. Tiếng guitar mở đường dẫn lối, tiếng saxophone mở cánh cửa thần kì trước khi giọng rap của GDUCKY mở ra ánh sáng trong căn phòng đầy kì bí trong tâm trí người nghe. Những thành phố Hà Nội, Sài Gòn, những địa danh Ấu Triệu, Quận 2, đem lại cảm giác nhân vật đã phải lang thang đi khắp nơi để tìm được chân lí cuộc đời. GDUCKY lúc thì lê thê, lúc thì gầm gừ, lúc thì hối hả, khiến người nghe chẳng thể đoán trước được điều gì, hoàn toàn chìm vào một không gian âm nhạc kì bí do nam rapper tạo ra.

Wish MV - GDUCKY

Trong 5 ca khúc, GDUCKY vẫn thể hiện được những điểm mạnh đã làm nên thương hiệu của anh từ Rap Việt mùa 1, đó là chất giọng trầm ấm đầy nam tính, khả năng viết lời có chiều sâu, tư duy âm nhạc độc đáo. Ngay từ 3 năm trước, trong mắt khán giả lẫn giới chuyên môn, GDUCKY đã là một rapper với bộ kĩ năng toàn diện. Nhưng tới EP này, Á quân Rap Việt mùa 1 còn muốn tạo dấu ấn rõ nét hơn với cách thể hiện chất giọng của mình qua những kĩ thuật ngân, rung, luyến láy.

EP G’s còn có sự tham gia của những người đồng đội thân thiết với GDUCKY như Lưu Hiền Trinh, Thơm (Da LAB), Karik, Gill (ở ca khúc 12345). Đội ngũ hoà âm phối khí gồm những producer GenZ sáng giá nhất làng nhạc hiện nay: 2pillz, WOKEUP, Machiot. Ngay cả tiếng saxophone của An Trần - ái nữ của nhạc công huyền thoại Trần Mạnh Tuấn cũng là một điểm nhấn đầy đáng khen của EP.

Không cố để hiểu khán giả, GDUCKY đã hiểu mình hơn

Tính tới nay MV Wish đạt mốc 2 triệu lượt xem sau gần 2 tháng ra mắt, thứ hạng cao nhất là #15 YouTube Music Trending. MV 12345 đạt 1 triệu lượt xem, đạt #11 YouTube Music Trending sau 1 tuần ra mắt. Trong số 3 bài hát còn lại được giới thiệu trong EP, Indoctrinated - ca khúc có lẽ là giàu tính thể nghiệm nhất, nhanh chóng cán mốc hơn 100.000 lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày.

Nếu nhìn vào số lượt xem 5 ca khúc trong EP G’s cũng như mức độ thảo luận trên các trang mạng xã hội, có thể thấy sự đón nhận của khán giả không cao như thời điểm GDUCKY tham gia Rap Việt mùa 1. Hay so với sản phẩm gần nhất kết hợp với người thầy Karik của anh trong Bạn Đời thì còn kém xa. Tuy nhiên, trong thời điểm tần suất ra nhạc của các nghệ sĩ Việt quá cao trong vài tháng cuối năm, đặc biệt là các nghệ sĩ Rap/ Hiphop, thành tích của “chú vịt vàng” có thể coi là ở mức ổn.

Như đã nói ở trên, GDUCKY đã cố gắng tạo dấu ấn rõ nét hơn ở lần trở lại này bằng cách ngân, rung, luyến láy. Tuy nhiên với nhiều người thì cách thể hiện của anh có phần hơi mệt, đặc biệt với một ca khúc khán giả mong đợi sự giản đơn nhiều hơn như Wish. Ở 12345, nhiều người cũng so sánh với chất trào phúng của anh với Trúc Nhân, có ý kiến cho rằng cách thể hiện của Trúc Nhân có phần tự nhiên, bớt “gồng” hơn so với GDUCKY. Nhìn rộng ra cả EP, khán giả vẫn đánh giá cao chất lượng âm nhạc nhưng cũng lo ngại chất nhạc lạ tai sẽ khó tiếp cận số đông người nghe. Thực tế, 3 trong số 5 bài hát thuộc EP này đã được trình diễn trực tiếp tại GENfest hồi đầu tháng 11, và hiệu ứng từ khán giả trong lần đầu nghe trước cũng không bùng nổ.

Những ý kiến của khán giả là đáng ghi nhận, nhưng cá nhân GDUCKY có vẻ cũng không cần cố gắng để chiều lòng tất cả. Chính sự nghi ngờ, loay hoay của bản thân sau khi Rap Việt mùa 1 kết thúc đã khiến GDUCKY chưa có một sản phẩm âm nhạc cá nhân nào trong suốt 3 năm qua. Những màn kết hợp của anh dường như vẫn chỉ mang tính thử nghiệm, góp vui là nhiều nhưng vẫn được khán giả chú ý. Điều đó chứng tỏ bản thân anh vẫn là một người có màu sắc cá nhân lẫn chất lượng âm nhạc tốt, luôn được khán giả chờ đón mỗi lần xuất hiện.

Trong suốt thời gian qua, GDUCKY đã viết và thu rất nhiều demo, nhưng cuối cùng anh chọn 5 ca khúc ưng ý nhất. Không biết vô tình hay hữu ý, 5 ca khúc đó lại tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, thực sự trở thành những mảnh ghép làm nên một phiên bản GDUCKY hoàn thiện hơn như ngày hôm nay - ít nhất là chính anh cảm thấy như vậy.

GDUCKY đã có trong tay vài bản hit, những cú feat rất ấn tượng trong suốt 3 năm qua. Với sự cầu toàn, toan tính, và cả tham vọng, có lẽ anh cũng phần nào dự đoán được liệu sản phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận ở mức độ nào. Nhưng GDUCKY đã ra mắt những bài nhạc mình ưng ý nhất, tạo thành một EP chỉn chu, chất lượng từ âm nhạc tới hình ảnh. Sự đón nhận của khán giả là điều ai cũng mong muốn, nhưng sự thỏa mãn cái tôi nghệ sĩ còn là điều đáng giá hơn. GDUCKY có lẽ đã biết được điều mình muốn. Còn với khán giả, nếu đã yêu một nghệ sĩ nào đó, và muốn yêu họ lâu hơn, hãy trân trọng cả những ước muốn của họ. Đôi khi, điều chúng ta nhận lại sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị ở phía trước.