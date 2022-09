Reebok Live Classic truyền cảm hứng sống khác biệt: “Cháy hết mình” từ không gian đến loạt hoạt động thú vị cùng S.T Sơn Thạch!

Đã mắt, đã tai với tiệc Trung thu đặc biệt tại Reebok Saigon Centre

"Classic MoonFest" là sự kiện đón Trung thu vô cùng độc đáo và mới lạ nhằm đánh dấu sự ra mắt sản phẩm Classic Leather Make It Yours thuộc BST Thu Đông 2022 và tạo cơ hội trải nghiệm không gian hiện đại tại Cửa hàng Reebok Tầng 4 - Saigon Centre mới khai trương.

Qua sự kiện, khán giả được dịp thưởng thức màn kết hợp "đã mắt, đã tai" từ DJ Uncle Boo và nhóm nhảy Hip Hop The Black Soul. Đặc biệt là phần trình diễn cực cháy của cựu thành viên nhóm nhạc 365 - Ca sĩ ST Sơn Thạch. Tất cả tạo nên một "bữa tiệc" âm nhạc sôi động và hấp dẫn khiến khán giả vô cùng thích thú.

Ca sĩ S.T vô cùng thích thú với không khí mới mẻ và trang trí phá cách của sự kiện.

Từng đồng hành với Reebok cho dòng giày Classic Leather ra mắt vào đầu năm, khi được hỏi về phiên bản Thu-Đông mới ra mắt, ca sĩ S.T Sơn Thạch hào hứng chia sẻ: "Phiên bản trước là thiết kế all-white-sneakers, đơn giản nhưng vẫn nổi bật, dễ dàng mix & match với mọi loại trang phục. S.T thấy phiên bản này phối màu táo bạo hơn với gam màu xanh-đỏ cá tính. Đúng với tinh thần Live Classic của Reebok đang hướng đến sự sáng tạo, phá cách và cổ vũ việc tạo nên dấu ấn riêng nhưng vẫn dựa trên những yếu tố truyền thống."



Ấn tượng từ không gian thời thượng đến loạt hoạt động hấp dẫn

Điểm cộng cho không gian sự kiện là thiết kế pha trộn nét cổ điển nhưng vẫn đậm chất thời thượng, thể hiện qua cách bố trí ánh đèn Neon và sàn nhảy Disco nhấp nháy theo nhạc - lấy cảm hứng từ phong cách Disco kinh điển của những năm 1970s.

Các bạn trẻ nô nức check-in tại sự kiện

Khu vực check-in với thiết kế đèn Neon hình mặt trăng và tên sự kiện "Classic MoonFest" cũng được các bạn trẻ "yêu thích" vì cơ hội rinh về những phần quà độc quyền từ Reebok là chiếc giày Classic Leather đặc biệt "phiên bản lồng đèn DIY" do chính tay người chơi xếp lại.

Quà tặng đặc biệt cho khách tham gia tại sự kiện LIVE CLASSIC

Khán giả cũng được giao lưu với khách mời và tham gia minigame đoán đồ vật bí ẩn trong hộp kín với cơ hội nhận được Áo mưa sneaker siêu hữu ích cho mùa "nắng mưa thất thường" tại Sài Gòn.

Các bạn trẻ háo hức tham gia các hoạt động và rinh về những phần quà hấp dẫn

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động rước lồng đèn trên nền nhạc Trung Thu remix. Trong không gian hiện đại với ánh đèn Neon đa sắc màu, từ người lớn đến trẻ con ai cũng hào hứng nối đuôi nhau thành vòng tròn, trên tay đung đưa những "chiếc giày Classic Leather" phiên bản lồng đèn giới hạn. Hoạt động này không chỉ làm sống lại những giá trị truyền thống của ngày Tết Trung Thu, mà còn mở ra một cách nhìn thú vị về sự pha trộn giữa cổ điển và thời thượng đúng như tinh thần "Live Classic".

Hoạt động rước lồng đèn độc đáo với âm nhạc remix sôi động

Dấu ấn Live Classic và tinh thần tự do khám phá bản sắc riêng mình

Tiếp nối di sản Reebok, Classic Leather Make It Yours được trình làng mùa Thu-Đông 2022 với thông điệp "LIVE CLASSIC". Đây là phiên bản mới nhất thuộc dòng Classic Leather - nét thời trang kinh điển làm nên tên tuổi Reebok.

S.T với diện mạo cá tính khi mang Classic Leather Make It Yours

Chia sẻ của chị LƯ THỊ THIÊN Ý - Giám Đốc Vận Hành nhãn hàng Reebok tại Việt Nam về sản phẩm: "Vào đầu năm nay, trong BST Xuân Hè 2022, Reebok đã ra mắt Classic Leather - mẫu giày all-white với câu chuyện sản phẩm "Life is Classic" để tôn vinh thiết kế biểu tượng vượt thời gian của Reebok. Thông qua BST Classic Leather Make It Yours, thương hiệu trang phục thể thao toàn cầu Reebok muốn tôn vinh vẻ đẹp độc bản trong câu chuyện thật của những cá nhân đang sống hết mình và hành động để thay đổi."

Hình ảnh chủ đạo của Classic Leather Make It Yours Thu-Đông 2022

Khác biệt về cách phối màu so với các sản phẩm thuộc di sản Reebok, phiên bản Classic Leather Make It Yours của BST Thu Đông 2022 là sự kết hợp táo bạo giữa hai màu cổ điển Xanh - Đỏ được biến tấu linh hoạt với các mảng hình khối đầy cá tính. Bên cạnh đó với bộ đế cao su và chất liệu phần trên bằng da mềm cao cấp chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp bước những trải nghiệm sáng tạo không giới hạn.