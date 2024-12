Rating When the Phone Rings tăng cao kỷ lục, tất cả nhờ màn khoá môi say đắm của cặp chính

When the Phone Rings đang bước vào những diễn biến căng thẳng và gây cấn nhất khi hai kẻ phản diện lớn nhất phim là Park Do Jae và Park Sa Eon "thật" lộ diện. Bên cạnh đó, việc không còn "kèn cựa" với những đối thủ mạnh đến từ nhà đài khác cũng giúp dự án của nhà đài MBC "dễ thở" hơn. Nhờ 2 yếu tố này mà tập 10 vừa lên sóng đã tự phá vỡ kỷ lục rating của chính mình. Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tập 10 ghi nhận mức rating trung bình tại khu vực Seoul là 7.4%, trên toàn quốc 7.5%, tăng vọt 1.1% so với tập 9. Đặc biệt, cảnh Sa Eon và Hee Joo hôn nhau say đắm đã đẩy tỷ suất người xem lên mức cao nhất là 9,1% cùng với đó là những phản ứng bùng nổ trên khắp các nền tảng MXH.

Nói thêm về phân cảnh này, nhờ cuộc trò chuyện với chị gái, Hong Hee Joo đã biết được sự thât Baek Sa Eon chính là người "tâm cơ" gửi bản xét nghiệm ADN đến gia đình Hong In Ah nhằm tạo áp lực tráo dâu. Điều này khiến cô rất hạnh phúc khi nhận ra mình chính là người vợ được Baek Sa Eon "bày mưu tính kế" cưới về chứ không phải là kẻ thế thân cho bất kỳ ai. Tối hôm ấy, Hee Joo đã đề nghị với Sa Eon sau mọi chuyện hãy công khai cô là vợ anh cho cả thế giới, song, thứ anh muốn là được cầu hôn Hee Joo như những cặp đôi bình thường khác. Sau đó, cả hai có màn khoá môi nóng bỏng trên ghế sofa.

Tuy nhiên, bình yên vẫn là điều xa xỉ mà họ vẫn chưa thể chạm đến khi nửa sau của bộ phim, Hee Joo lại trở thành con tin của Baek Sa Eon "thật". Bất lực vì không thể tìm thấy người thương, nam chính đã tổ chức họp báo và công khai tất cả về thân phận giả mạo của mình, cùng lời cầu xin truyền thông, người dân vào cuộc để sớm tìm thấy tung tích của Hee Joo.

Cũng trong tập này, thiết lập và hành động của Hong Hee Joo ngày càng được lòng người xem bởi tính cách quyết đoán và mạnh mẽ. Khác với vẻ bề ngoài yếu đuối khi ở bên Baek Sa Eon, Hong Hee Joo đối diện với kẻ thủ ác như một nhân cách khác. Thậm chí, người xem còn cho rằng, nữ chính When the Phone Ring là "khắc tinh" của tội phạm khi cô không hề bị khuất phục mà còn có thể thẳng thắn mắng chửi hoặc có hành động phản công khiến tên này phải khiếp sợ. Khi bị bắt cóc, nhằm tìm đường thoát thân, Hong Hee Joo bất chấp nắm tóc tên Baek Sa Eon "thật". Ở lần bắt cóc sau, Hong Hee Joo còn khiến netizen ngỡ ngàng khi quyết định "đồng quy vu tận" cũng không muốn để tên kẻ thù truyền kiếp này ảnh hưởng đến tương lai của người thương.