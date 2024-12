Khác với những bộ phim “đầu voi đuôi chuột” khiến người xem ngao ngán thì When the Phone Rings lại là tác phẩm hiếm hoi giữ được phong độ đáng gờm cho đến hiện tại. Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, nhưng những tình tiết qua mỗi tập đều được người xem “mổ xẻ”, bàn tán nồng nhiệt. Càng về cuối, người hâm mộ càng tò mò cái kết của cặp đôi chính khi Baek Sa Eon - Hong Hee Joo liên tục bị phe diện “hành lên hành xuống”. Bằng chứng là Hee Joo vừa mới xuất viện sau khi ngã núi, thì lại tới lượt Baek Sa Eon bất tỉnh trong biển lửa. Ở diễn biến tập 9 vừa lên sóng, Hong Hee Joo bất ngờ bị trợ lý Park Do Jae bắt cóc. Việc này khiến Baek Sa Eon vô cùng hoảng sợ khi một lần nữa lạc mất vợ yêu.

Tuy nhiên, thay vì chờ đợi phim lên sóng như lịch của nhà đài, thì sáng ngày 28/12, một đoạn clip hé lộ những phân cảnh được cho sẽ xuất hiện trong tập cuối bất ngờ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Song, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đây sẽ là những diễn biến sẽ sớm xuất hiện ở tập 10 - vì bối cảnh và lời thoại tương ứng với mạch phim hiện tại.

Theo đoạn clip, Hong Hee Joo một lần nữa trở thành con tin của tên áo đen. Tình tiết này tương tự như ở tập 1, nhưng thay vì mong chờ Baek Sa Eon cứu mình, Hee Joo lại mong muốn được bảo vệ anh và mong chồng đừng đến. Bất lực vì không thể tìm thây tung tích Hee Joo, Baek Sa Eon đã mở cuộc họp báo và công bố bố Hong Hee Joo chính là người vợ mà anh che giấu suốt thời gian qua. Lần đầu tiên, trước truyền thông, Baek Sa Eon để lộ dáng vẻ yếu đuối khi bật khóc nức nở, khiến cánh báo chí lẫn mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Một phân cảnh được cho là sẽ sớm xuất hiện trong những tâp tiếp theo

Nguyên nhân khiến phân đoạn này bị leak bắt nguồn từ các nền tảng MXH Trung Quốc. Theo nguồn tin, đài MBC đã bán bản quyền những tập tiếp theo cho bên phân phối tại thị trường tỷ dân, nhưng đơn vị này lại không thể đảm bảo tính bảo mật.

Đây không phải là lần đầu tiên phim Hàn Quốc phát sóng tại Trung Quốc rơi vào tình trạng này. Trước đó, Lovely Runner, Tale of Mrs. Ok cũng rơi vào trường hợp tương tự. Điều này khiến netizen phẫn nộ vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của các nền tảng phim ảnh xứ Trung.

Lovely Runner từng là "nạn nhân" bị leak tình tiết trước khi phim lên sóng