Rating When the Phone Rings lại giảm dù hé lộ 3 bí mật lớn gây ngỡ ngàng

Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tập 9 phát sóng ngày 27/12 ghi nhận mức rating trung bình tại khu vực Seoul là 6%, trên toàn quốc 6.4% - giảm nhẹ 0.6% so với tập 8 trước đó. Việc rating When the Phone Rings đi xuống bắt nguồn từ việc “đối thủ nặng ký” The Fiery Priest 2 của đài SBS đã lên sóng tập cuối trong cùng ngày. Song, dự án đài MBC vẫn nhận được những phản hồi tích cực bởi loạt tình tiết dồn dập được hé mở, mang đến những bước ngoặt lớn cho mạch phim.

Ở tập này, vì sự cố mất tích của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) mà nữ chính Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) đã phát hiện ra người chồng bên mình 3 năm qua chỉ là kẻ thế thân. Chứng kiến những đau khổ, bất hạnh của Sa Eon đã chịu đựng từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, Hee Joo càng quyết tâm muốn bảo vệ và ở bên anh. Vì vậy, cô đã đợi khi Sa Eon tỉnh lại từ bệnh viện và lén đem chiếc điện thoại giao nộp cho cảnh sát, nhằm khiến tên áo đen kia không thể lợi dụng cô thêm bất cứ lần nào nữa. Tuy nhiên, Sa Eon đã kịp thời chặn lại, vì anh cũng muốn bảo vệ cô và không muốn Hee Joo dây vào những rắc rối của gia đình mình. Khi bày tỏ hết nỗi lòng, cả hai ôm chầm lấy nhau. Như vậy, sau nhiều lần che giấu bí mật, cặp đôi chính đã thực sự hiểu về đối phương và thành thật với những cảm xúc của mình.

Khi Baek Sa Eon - Hong Hee Joo càng gắn bó yêu thương nhau cũng là lúc hội người xấu càng lộng hành. Tập này cũng tiết lộ 3 bí mật quan trọng khi đưa thân phận 2 tên phản diện ra ánh sáng. Một, tên áo đen bắt cóc Hong Hee Joo ở tập đầu chính là Baek Sa Eon “thật”, hắn quay trở về vì muốn đòi lại những gì mà nam chính đã “cướp” từ anh. Thứ hai, đấy là trợ lý Park Do Jae - người thân cận nhất bên cạnh Baek Sa Eon chính là người em trai còn sống trong vụ cặp sinh đôi mất tích năm xưa. Cuối cùng, nguyên nhân về việc Baek Sa Eon “real” vẫn còn sống là vì bố nuôi của nam chính - ông ta được giao nhiệm vụ thủ tiêu Sa Eon “thật” nhưng vì mủi lòng mà che giấu, lén nuôi cậu bé trưởng thành. Đáng tiếc, ông không ngờ tên này không hề thay đổi tâm tính mà còn quay ngược lại trả thù Baek Sa Eon “giả”.

Tên bắt cóc Hong Hee Joo ở tập 1 chính là đứa trẻ mà năm xưa suýt bị ông nội "dìm" chết.

Đây là nhân vật đã cứu Baek Sa Eon "thật".

Trợ lý Park Do Jae là đứa trẻ song sinh còn sống sót.

Dù đã chủ yếu hé mở những mắt xích quan trọng, song When the Phone Rings vẫn còn một vài tình tiết “cấn cấn” khiến người xem không biết đâu mà lần. Trong đó, ở phần mở đầu, lời thoại của một người thân cận trong gia đình họ Baek tiết lộ Baek Sa Eon hồi nhỏ đã phẫu thuật đôi mắt hai màu, song người Hong Hee Joo gặp khi bị bắt cóc, đôi mắt hắn ta không hề có sự thay đổi. Tiếp theo, đấy là mối quan hệ của Park Do Jae và Baek Sa Eon “thật”. Dù đã chứng minh hai người này “có vấn đề”, song ở thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh hai người này liên kết trả thù nam chính.

Bởi, khi tên áo đen liên hệ với người giấu mặt mà hắn ta gọi là “thầy”, “thầy” của hắn đã hỏi việc căn nhà bị phóng hoả là hắn gây ra sao. Trong khi đó, ở tập 8, khi giao địa chỉ căn nhà cho nam chính, Park Do Jae đã có lời thoại “sếp ơi, cẩn thận nhé” - cho thấy việc tên này có thể biết về chuyện sắp xảy ra với sếp của mình. Tuy nhiên, theo trailer ở tập 10, có vẻ như Park Do Jae là người sẽ đưa nữ chính đến "giao nộp" cho tên áo đen. Điều này càng làm khó hiểu lẫn căng thẳng thêm mối quan hệ giữa các nhân vật. Netizen đang nín thở chờ đợi các diễn biến tiếp theo để gỡ bỏ những nút thắt đáng ngờ.