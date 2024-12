Nối tiếp sự căng thẳng còn bỏ ngỏ của tuần trước, tập 7 When the Phone Rings tiếp tục là chuỗi diễn biến hồi hộp xoay quanh mối quan hệ của cặp đôi chính. Ở tập này, spotlight thuộc về màn khoá môi hơn 1 phút của cặp đôi chính. Nhờ nụ hôn này, MXH bùng nổ cùng với loạt bình luận phấn khích, khi tổng tài Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) và tiểu kiều thê Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm và trở thành một cặp vợ chồng yêu nhau thực sự. Tuy nhiên, điều bất ngờ là rating của When the Phone Rings lại không hề tăng trưởng, trái lại còn có dấu hiệu xuống dốc.

Tỷ suất người xem trung bình của tập 7 phát sóng ngày 20 là 6% trên toàn quốc và 5,1% ở khu vực đô thị (theo số liệu thống kê của Nielsen Korea). Trong khi đó, ở tập vừa rồi, When the Phone Rings chứng kiến mức rating nhảy vọt 6,9% trên toàn quốc, 6,4% ở khu vực Seoul. Như vậy, chỉ sau 1 tuần, rating toàn quốc của When the Phone Rings đã giảm 0.9%. Nguyên nhân khiến When the Phone Rings rating trồi sụt thất thường xuất phát từ cuộc đua phim Hàn vào tối thứ 6 cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Cả hai bộ phim cùng đứng đầu về tỉ suất người xem là The Fiery Priest 2 và My Merry Marriage với 11.9% đều bước vào giai đoạn cao trào, trong đó The Fiery Priest 2 còn đang tiến gần đến tập cuối. Bên cạnh đó, xu hướng phim tình cảm - lãng mạn của When the Phone Rings không còn là món ăn tinh thần được ưa chuộng tại xứ kim chi nên việc nó bị "thất sủng" cũng là điều dễ hiểu.

The Fiery Priest 2 đang lên sóng những tập cuối cùng khiến dẫn đến rating When the Phone Rings sa sút

Song, When the Phone Rings lại vẫn giữ được độ nổi tiếng trên khắp toàn cầu. Dựa trên bảng xếp hạng TOP 10 của Netflix (từ ngày 9/12 đến ngày 15/12), thời lượng xem tích lũy của phim đã lên đến là 86,4 triệu giờ và số lượt xem tích lũy là 12,6 triệu, chứng tỏ "hắc mã" nhà MBC vẫn ăn nên làm ra tại thị trường quốc tế. Ở Việt Nam, When the Phone Rings vẫn trụ top 1 bền vững trong danh sách những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày.

Nói thêm về nội dung của tập 7, sau khi được Baek Sa Eon cứu lên từ chân núi, Hong Hee Joo vẫn còn hoảng loạn vì bị tên bắt cóc đe doạ. Song, Baek Sa Eon vẫn luôn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô khi anh gần như luôn túc trực tại bệnh viện mỗi khi cô cần. Cũng trong tập này, cuộc hôn nhân hợp đồng của cặp đôi đã chính thức trở thành danh chính ngôn thuận, khi Sa Eon lần đầu đối diện với "406 giả". Sự bàng hoàng, lo sợ của Hong Hee Joo đã nhanh chóng được xoa dịu bằng nụ hôn say đắm từ Baek Sa Eon. Trên MXH, nhiều ý kiến cho rằng lời thoại ở phần đối đáp này có phần hơi "sến" và không hợp thực tế. Tuy nhiên, chính diễn xuất và biểu cảm đặc sắc của cặp đôi đã "cứu cánh" khiến cảnh phim này bùng nổ cảm xúc.