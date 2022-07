Rating giảm liên tục của phim Hàn được so với A Business Proposal, quá tiếc cho dàn diễn viên đẹp

Người Tình Của Jinx (Jinxed at First) là bộ phim Hàn Quốc đánh dấu sự trở lại của nữ idol đình đám Seohyun (SNSD) bên cạnh tân binh điển trai Na In Woo. Với sự góp mặt của cặp diễn viên bùng nổ nhan sắc thêm vào đó là phần bối cảnh, tạo hình lung linh như cổ tích và nội dung đáng yêu, ngọt ngào, Người Tình Của Jinx ban đầu nhận về vô số phản hồi tích cực từ khán giả.

Đặc biệt vì là tác phẩm chuyển thể từ webtoon lại có nội dung đáng yêu, ít drama nên ban đầu, Người Tình Của Jinx được kỳ vọng sẽ nối tiếp A Business Proposal, tác phẩm đình đám hồi đầu năm nay, để làm nên một bom tấn rating. Và quả thật, phim có một khởi đầu khá ổn với con số 3,9% cho một bộ phim chiếu giữa tuần, sau đó là tăng lên 4,3% cho tập 2. Trên mạng xã hội, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho bộ phim này, nhất là phần tạo hình và chemistry tuyệt vời của cặp đôi chính. Trong phim hai người vào vai "tiên nữ" may mắn và anh chàng bán cá xui xẻo. Seul Bi (Seohyun) sau bao năm bị một gia tộc giàu có bắt giữ vì có khả năng nhìn trước tương lai thì đã trốn thoát và gặp được Soo Gwang (Na In Woo), cô quyết định bám theo anh chàng này, cùng nhau trải qua không ít thử thách.

Thế nhưng tương tự vấn đề mà nhiều bộ phim truyền hình khác gặp phải, Người Tình Của Jinx cũng rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột khi càng về sau kịch bản càng đuối. Nội dung dài dòng, tâm lý nhân vật không có sự phát triển khiến phim chỉ hấp dẫn trong khoảng 6 tập đầu. Rating phim sau khi chạm đỉnh ở tập 4 (với 4,5%) thì đã liên tục giảm, thậm chí có thời điểm còn rơi xuống mức 2,6% (ở tập 10). Hiện tại phim đã đi đến tập 12 và rating tăng nhẹ lên 3,3%, vẫn thấp hơn so với thành tích tập 1. Chỉ còn 4 tập nữa là bộ phim khép lại, khán giả cho rằng cơ hội để Người Tình Của Jinx lấy lại phong độ đã không còn.

Bình luận của khán giả: - 6 tập đầu tiên rất vui nhưng phần còn lại chỉ đang kéo dài và tôi thậm chí không biết tâm điểm của bộ phim này là gì - 4 - 6 tập đầu tiên rất dễ thương và huyền ảo, với câu chuyện của Seul Bi và những người ở chợ, nhưng bây giờ nó đã trở thành một mớ hỗn độn thực sự không thể hiểu nổi, nhất là từ khi câu chuyện chuyển sang nhóm Geumhwa. Tôi không hiểu câu chuyện đang được kể là gì nữa. Thêm vào đó, các diễn viên đóng vai Min Joon, bố anh ấy, anh họ của anh ấy đều không làm tốt vai diễn của mình - Những tập đầu hay và thú vị nhưng đột nhiên những tập mới nhất trở nên nhàm chán, cốt truyện chẳng đi đến đâu với sự phát triển nhân vật kém. - Chuyện gì đã xảy ra sau tập 7? Bộ phim rất dễ thương, nhẹ nhàng và hài hước cơ mà. Tôi đã yêu nó nhưng bây giờ thì bực bội quá Nguồn: Asianwiki

Nguồn ảnh: Hancinema

https://kenh14.vn/rating-giam-lien-tuc-cua-phim-han-duoc-so-voi-a-business-proposal-qua-tiec-cho-dan-dien-vien-dep-20220725094012399.chn