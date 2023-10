Rap Việt All Stars Concert: Đầy sao nhưng chưa đủ sáng

Tối 7/10, Rap Việt All Stars Concert đã diễn ra trong sự kỳ vọng của 15.000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC. Người được coi là Giám đốc âm nhạc của chương trình - JustaTee không hề quá lời khi nói đây chính là một sự kiện mang tính lịch sử của Rap Việt.

Đêm concert hoành tráng với sự nỗ lực của gần 2000 nhân sự, 200 nghệ sĩ, 50 tiết mục suốt 4 tiếng đồng hồ chính là lời hồi đáp dành cho sự kì vọng của khán giả. Những ngôi sao đang lên và những ngôi sao kì cựu của chương trình đều xuất hiện với những màn trình diễn đầy cống hiến. Nhưng trước sự kì vọng của khán giả, những ngôi sao đó dường như chưa đủ tỏa sáng.

Không khí bùng nổ từ sân khấu tới khán đài

Đây đã là lần thứ hai Rap Việt All Star Concert được tổ chức. Khác với lần đầu tiên, concert năm nay có rất nhiều thuận lợi. Nếu như mùa đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sự kiện phải lùi sang tận vài tháng, thì ở mùa này đêm concert diễn ra sau khi chương trình kết thúc chỉ đúng 4 tuần, giúp giữ nguyên hiệu ứng từ chương trình.

Đêm concert được làm nóng với sự xuất hiện bất ngờ của JustaTee trong khu vực kĩ thuật. Anh gửi lời chào đến khán giả và tạo bất ngờ bằng cách dẫn khán giả đi thăm khu vực hậu trường để gặp gỡ các nghệ sĩ. Micro của anh bị lỗi, không thu được sóng khi ra ngoài khu vực sân khấu, do vậy nhiều đoạn bị gián đoạn. Sự ngẫu hứng của JustaTee mang đến sự phấn khích cho khán giả nhưng nếu nhìn ở góc độ kĩ thuật sẽ phần nào làm giảm tính xuyên suốt trong trải nghiệm xem show.

Rap Việt Concert bắt đầu sớm hơn dự kiến với phần mở màn của Voltak. Anh vừa chơi DJ, vừa beatbox và rap trong phần trình diễn của mình. Sau tiết mục của anh, sân khấu bị trống một khoảng thời gian tới khi MC quốc dân Trấn Thành bước lên sân khấu. Chương trình được chia thành 2 phần, bao gồm phần đầu là của những ngôi sao đang lên - các thí sinh nổi bật nhất của chương trình và phần sau sẽ là sân khấu của bộ 7 quyền lực.

Không khí concert ngày một nóng hơn khi các tiết mục bắt đầu được trình diễn, đầu tiên là màn cypher của Hội không nón. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của các thí sinh gây ấn tượng nhưng nằm ngoài Top 9 như Richie D. ICY, Captain, HURRYKNG… Sau đó là từng set diễn của các thí sinh lọt vào Chung kết và cuối cùng là bộ 7 quyền lực. Giống như mùa 1, chương trình chỉ chọn lọc những ca khúc được yêu thích nhất nên khán giả tương đối “thuộc bài”. Họ đồng thanh hát, rap, tương tác cùng các nghệ sĩ tạo nên một không khí vô cùng sôi động.

Dù mỗi nghệ sĩ không có quá nhiều đất diễn, nhưng những nhân tố biết “tạo nét” đều để lại dấu ấn nổi bật. Rhyder khiến khán giả đắm chìm giữa một biển người đồng thanh hát câu intro “Lại là DG House… Rhyder” được phối thêm đoạn đầu với tiếng piano da diết. Pháp Kiều hết lần này tới lần khác xuất hiện cực kì slay, đủ mọi chiêu trò từ catwalk, diễn tiểu phẩm tới đu dây. 24k.Right thể hiện khả năng tương tác, khuấy động sân khấu tuyệt vời với hit Từ A Đến Z, anh còn biết cách quảng cáo cho nhà tài trợ rất duyên dáng. Chi Pu có lẽ là khách mời ấn tượng nhất chương trình khi có màn đu xà cực kì táo bạo trong tiết mục Hoa Hồng Gai.

Chi Pu và Pháp Kiều thoải mái “bung xõa”

Tới phần trình diễn của các ngôi sao kì cựu, khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong bản mashup Suy Cùng Rap Việt. Từ “suy” với những sáng tác mới nhất của B Ray, Karik, trước khi chìm trong không gian ngập tràn hạnh phúc của những Mượn Rượu Tỏ Tình, Thằng Điên. Càng về cuối, chương trình càng có nhiều khoảnh khắc khiến khán giả vỡ òa, khi cô con gái Cici của JustaTee bất ngờ xuất hiện trong tiết mục EZ Papa, cũng như màn đồng ca Happy Birthday của 15.000 khán giả dành tặng cô bé. Ở tiết mục kết show, các rapper đứng thành hai hàng để đón huyền thoại Thái VG bước ra đầy hiên ngang, hào hùng trong We Go Hard, khép lại đêm diễn đầy cảm xúc cho các khán giả có mặt tại concert.

JustaTee mang Cici lên sân khấu rất đáng yêu

Tuy BTC không cho phép khán giả ghi hình các tiết mục trong đêm diễn, nhưng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Tiktok, “Rap Việt Concert” cũng là một từ khóa lên xu hướng. Rất nhiều đoạn clip của khán giả cho thấy sức nóng từ chương trình. Rõ ràng, với một chương trình được đầu tư dàn dựng kĩ, các ca khúc toàn bản hit, các nghệ sĩ cống hiến hết mình thì khán giả cũng đáp lại bằng một bầu không khí sôi động. Thậm chí khi show diễn kết thúc, rất nhiều khán giả còn nán lại quanh khu vực sân khấu để chụp ảnh từ xa, nhoài người nhờ ekip xin chữ kí của các nghệ sĩ. Đó chính là những hình ảnh ấn tượng cho thấy sức hút của các nghệ sĩ đối với khán giả, và quả là không ngoa khi JustaTee nói rằng đây là show diễn lịch sử của Việt Rap.

Nhưng chất lượng âm thanh tới khâu tổ chức vẫn còn nhiều vấn đề

Phần mở màn của Voltak có thể nói là đáng thất vọng. Voltak kết hợp chơi DJ, beatbox và cả rap, tuy nhiên, việc anh chỉ đứng một mình trên sân khấu, cộng với việc bản thân cũng không phải một thí sinh quá nổi bật tại chương trình, khiến hiệu ứng khán giả chưa tương xứng. Dường như âm thanh cũng có vấn đề, tiếng playback cũng hoàn toàn lấn át so với giọng live. Nhiều lúc nhìn anh chật vật với chiếc tai nghe mà không ít khán giả cảm thấy tội nghiệp. Voltak chưa diễn xong, âm lượng micro đã bị giảm nhỏ dần. Về mặt hình ảnh, khá khó hiểu khi hai màn hình lớn vẫn hiện logo nhà tài trợ dù chương trình đã thực sự diễn ra. Tóm lại, màn mở đầu này dù mới mẻ nhưng lại khá sơ sài về mặt dàn dựng, chưa thể đáp ứng được kì vọng của khán giả.

Trong phần lớn đêm diễn, tiếng playback lấn át giọng live của các rapper. Vẫn biết rằng với các rapper thì khán giả không đặt quá nhiều kì vọng vào việc phải thể hiện khả năng live tốt như các ca sĩ, nhưng ngay cả ở những kĩ năng cơ bản, các rapper trẻ cũng thể hiện chưa tốt. Richie D. ICY, Captain, HURRYKNG, Huỳnh Công Hiếu… là những người có màn thể hiện khá đuối, không ít lần bị hụt hơi ở các câu cuối trong các ca khúc có tiết tấu nhanh. Phần trình diễn của Mikelodic được kì vọng khá nhiều, nhưng có vẻ micro của anh có vấn đề nên nghe tiếng được tiếng mất.

Sân khấu Mikelodic còn bị tố vay mượn từ Ký Ức Hội An

Rhyder hay OgeNus là trường hợp hiếm hoi tận dụng được khả năng hát tốt, chỉ cần một vài câu phiêu hay đóng tune cũng đủ để tạo ra một khoảnh khắc mới lạ cho đêm diễn. Trong khi đó, Tez thể hiện được kĩ năng fastflow trơn tru khiến khán giả phấn khích. Giá trị của những giọng ca khách mời chất lượng như Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Myra Trần… cũng được thể hiện rõ ràng khi những câu phiêu, hú hét của họ tạo nên cảm xúc chân thật cho sân khấu trực tiếp.

Ngay cả các rapper kì cựu cũng không thắng được phần âm thanh bất ổn. B Ray trong lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới Anh Luôn Như Vậy, âm thanh từ micro khá nhỏ khiến tiếng live của anh bị chìm nghỉm trong tiếng playback. Trường hợp của Thái VG, Suboi cũng không khá hơn là bao, dù thần thái vẫn đẳng cấp nhưng khán giả khó mà nghe được giọng live của họ. BigDaddy có lẽ là người live rõ nhất trong bộ 7, vì anh thường rap với tone giọng cao hơn bản audio. Những câu đùa của Bố Bự cũng rất hài hước, tạo nên những tràng cười không ngớt cho khán giả.

JustaTee chính là người đem đến nhiều bất ngờ nhất. Anh chơi lớn khi remix ca khúc EZ Papa, đưa cô con gái Cici lên sân khấu và cùng 15.000 khán giả hát chúc mừng sinh nhật cô bé. Màn giao lưu giữa hai bố con có lẽ là màn giao lưu chân thật và đáng giá nhất đêm diễn, chứ không phải những câu hỏi phần nhiều mang tính “câu giờ” từ MC Trấn Thành.

Phần dàn dựng sân khấu của Rap Việt Concert năm nay cũng có nhiều cái đáng bàn. Về cơ bản, ekip vẫn giữ nguyên cách xây dựng sân khấu giống với mùa 1. Tuy nhiên việc sắp xếp vị trí các hạng vé khiến nhiều khán giả ngồi ở khu vực VVIP có tầm nhìn quá xa sân khấu, màn hình liên tục bị che bởi cần cẩu quay. Trong khi đó một số khu vực vé đứng cũng phản ánh rằng không nhìn được màn hình led, bị chắn tầm nhìn bởi đội ngũ quay chụp.

Tầm nhìn khu vực có giá vé cao nhất lại rất xa sân khấu

Rap Việt Concert cũng dính những lùm xùm về mặt hình ảnh. Tiết mục Thanh Âm Da Vàng của Mikelodic bị tố vi phạm bản quyền hình ảnh show Ký ức Hội An, từ trang phục tới vũ đạo. Trong khi đó, tiết mục Như Hình Với Bóng của Pháp Kiều và Suboi tưởng như sẽ có dàn Drag Queen “hỗ trợ” tuy nhiên lại không có.

Xuyên suốt chương trình, sân khấu khá “tĩnh” dù âm nhạc và dàn nghệ sĩ rất “cháy”. Một số hiệu ứng sân khấu bị lặp lại nhiều. Những sự xuất hiện của các khách mời tương đối mờ nhạt trừ màn đu dây táo bạo của Chi Pu. Tuy nhiên, những màn đu dây bị lặp lại rất nhiều ở các tiết mục sau đó, khiến khán giả giảm đi ít nhiều sự bất ngờ.

Bên cạnh đó, khâu tổ chức cũng còn những điểm chưa hoàn thiện. Ban tổ chức không cho phép đem đồ ăn, nước uống vào trong khán đài nên ekip bán nước cho khán giả ở bên trong. Đội ngũ này liên tục đi lại trong suốt khu vực VVIP, nhiều lần cản trở tầm nhìn của khán giả. Bên cạnh đó, việc chiếu tia laser vào điện thoại khán giả, dẫu biết rằng để đảm bảo quy định không ghi hình đã được ban tổ chức công bố từ đầu, nhưng cũng gây ảnh hưởng tới nhiều khán giả xung quanh.

Kì vọng gì ở mùa sau?

Về cơ bản, Rap Việt All Stars Concert giống một đại nhạc hội, nơi các nghệ sĩ trình diễn lại các tác phẩm được yêu thích trong chương trình Rap Việt hơn là một concert đích thực, có câu chuyện, màu sắc, dấu ấn cá nhân rõ ràng. Nếu là một fan cứng của chương trình, chỉ riêng việc được xem trực tiếp các tiết mục ấn tượng, những nghệ sĩ mình yêu thích đã đủ thỏa mãn rồi. Nhưng nếu là một khán giả đơn thuần, những gì tại đêm concert vừa qua chưa thể làm họ hài lòng.

Điều các rapper trẻ sẽ rất cần trau dồi, đó chính là khả năng biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Có thể thấy những rapper đi diễn nhiều sau chương trình như Double2T, 24k.Right, Rhyder… làm chủ sân khấu rất tốt. Trong khi những người ít có dịp đi diễn thì dễ bị “cóng” trước không khí bùng nổ của đêm nhạc. Nếu các ca sĩ khi hát live, họ có những đoạn phiêu, hú hét, khoe nốt cao để trưng trổ kĩ năng kể cả khi có tiếng nhạc playback, vậy các rapper sẽ làm gì để tạo được điểm nhấn trong màn trình diễn của mình? Hoặc đơn giản hơn, làm thế nào để trình diễn được tròn trịa ca khúc do chính mình viết, để không bị khán giả nói là “rapper phòng thu”.

Tuy nhiên, khán giả cũng có thể cảm thông cho các nghệ sĩ. Bởi vốn dĩ trước đây, phần lớn trong số họ chưa được biểu diễn nhiều. Họ chưa được đào tạo bài bản về những kĩ năng trình diễn như các ca sĩ chuyên nghiệp mà phần lớn dựa vào bản năng. Sau khi chương trình kết thúc, các rapper trẻ có một lịch trình hoạt động bận rộn hơn rất nhiều so với nhịp làm việc trước đây của họ. Thời gian để chuẩn bị cho concert này cũng chỉ có 1-2 ngày, nên những gì các nghệ sĩ thể hiện cũng đáng ghi nhận sự cố gắng của họ.

Nếu có những mùa sau, khán giả hẳn sẽ mong chờ nhiều hơn nữa những khoảnh khắc bứt phá từ các nghệ sĩ, những sự xuất hiện đủ đầy của các khách mời trong mỗi tiết mục, những bản phối mới mẻ hơn từ chương trình. Đặc biệt, trong hoàn cảnh các khán giả trẻ ngày một hứng thú với những sân khấu chơi live band, như ở Show Của Đen, Những Thành Phố Mơ Màng, HAY FEST…, việc có những tiết mục live band hoành tráng tại Rap Việt Concert sẽ là điều rất nhiều người mong đợi.

Chốt lại, Rap Việt All Stars Concert đã chính thức khép lại một mùa giải Rap Việt thành công nhất từ trước đến giờ. Hi vọng rằng các rapper bước ra từ chương trình năm nay sẽ tận dụng bước đà này để sớm trở thành những ngôi sao sáng của làng nhạc. Còn về phía nhà sản xuất, họ cũng cần có một khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng, làm mới chính mình. Đây chưa phải lúc nghĩ về mùa giải tiếp theo, mà là lúc để nhìn lại một hành trình đáng nhớ do chính họ làm nên.