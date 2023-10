Nam rapper nổi bật Rap Việt mùa 2 sắp ra album sau thời gian im ắng, cả JustaTee, Andree lẫn BigDaddy đều khen ngợi

Sau thời gian dài khá im ắng trên thị trường âm nhạc, nam rapper trẻ Obito đã thông báo phát hành album đầu tay mang tên Đánh Đổi vào ngày 10/10 tới, với tổng cộng 20 track. Trên trang cá nhân của mình, Obito đăng tải hình ảnh đầu tiên hé lộ về album lần này.

Trong hình ảnh đầu tiên gợi mở về album Đánh Đổi, Obito cho thấy giao diện khác hẳn so với hình ảnh có phần dễ thương, “softboy” mà khán giả đã quen thuộc trong những bài hát về tình yêu trước đây. Hình ảnh một cậu bé - cũng chính là em trai ruột của Obito e sợ nép sau anh trai mình hiện tại đầy phong trần, bụi bặm, hiên ngang.

Tạo hình khác lạ của Obito trong sản phẩm trở lại.

Trong các video nghe trước sản phẩm lần này của Obito, các rapper kì cựu như BigDaddy và Andree Right Hand đều có phản hồi khá tích cực. BigDaddy nhận xét rằng đây là một Obito chưa bao giờ anh thấy, rất “lyrical”, khác xa với suy nghĩ một rapper thường viết những bài nhạc mang màu sắc tình yêu hay flex.

BigDaddy đánh giá album thể hiện nhiều khía cạnh mới lạ của Obito.

Còn Andree cho rằng Obito đã sẵn sàng thể nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc mới lạ, hiếm thấy trên thị trường Việt Nam hiện tại. Khi nghe album, anh Bâus đánh giá cao về kĩ năng của Obito, khẳng định chàng trai này có thể chơi đa dạng các dòng nhạc. Nam rapper cũng hé lộ một phần nội dung album sẽ khai thác những khía cạnh tăm tối, gai góc, sâu sắc trong cuộc sống của Obito.

Andree dành nhiều lời "có cánh" cho album mới của Obito.

JustaTee khen ngợi đây là một album rất trưởng thành, đồng thời cũng thể hiện nhiều sự kết nối với nội dung của album. Nam giám khảo ngồi liên tiếp 3 mùa Rap Việt đã cho Obito nhiều lời khuyên chuyên môn cũng như khen ngợi vocal của Obito trong album lần này rất hay, khiến anh bất ngờ.

JustaTee khen ngợi về nội dung và vocal của Obito.

Nếu bạn vẫn chưa quên thì Obito sinh năm 2001, là rapper trẻ được biết đến nhiều qua bản hit "quốc dân" từng đạt top 1 trending dù chỉ mới ra mắt bản demo - Simple Love vào năm 2019. Ngoài ra còn một số sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích như Lost, When You Look At Me, Soju Love… Anh cũng ghi dấu ấn tại chương trình Rap Việt mùa 2 khi là một trong những thành viên nổi bật ở team Binz tuy nhiên khá đáng tiếc khi chỉ dừng chân ở vòng Bán kết. Sau Rap Việt, Obito "im hơi lặng tiếng" gần 2 năm qua và đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam rapper.