Rầm rộ bài đăng bóc loạt hint Quang Hùng MasterD hẹn hò 1 hot girl, chính chủ liền đáp trả đầy ẩn ý

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước một bài đăng bóc loạt hint hẹn hò của Quang Hùng MasterD với một hot girl. Cư dân mạng cũng soi ra bạn gái tin đồn của Quang Hùng MasterD là một hot girl từng nổi tiếng trên một ứng dụng livestream kiếm tiền. Theo bài viết, nam ca sĩ và cô gái này được cho là có chung đồ đôi, theo dõi nhau trên Instagram.

Đặc biệt, chi tiết khiến netizen chú ý nhất chính là việc Quang Hùng được bạn gái tin đồn mua tặng đồng hồ Rolex vào dịp Tết. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, khi Quang Hùng MasterD trước nay vốn kín tiếng về đời tư, chưa từng công khai hẹn hò hay xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Mạng xã hội lan truyền bài đăng soi loạt hint Quang Hùng MasterD hẹn hò với 1 hot girl đã lâu, thậm chí cô gái này thường tặng quà cho nam ca sĩ

Giữa lúc bài đăng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trong group fan riêng, Quang Hùng MasterD bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cận chiếc đồng hồ trên tay, kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Đồng hồ tổng tài mua ngoài chợ thôi... không phải khoe". Bài đăng của Quang Hùng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.

Không ít fan cho rằng đây chính là lời phủ nhận khéo léo từ nam ca sĩ, ám chỉ rằng chiếc đồng hồ anh đang đeo không phải do ai tặng, mà chỉ đơn giản là anh tự mua. Việc chọn đúng thời điểm này để khoe đồng hồ khiến nhiều người cho rằng Quang Hùng đã nắm được tin đồn và đây là cách anh phản hồi một cách khéo léo.

Quang Hùng MasterD bất ngờ đăng ảnh đeo đồng hồ và khẳng định tự mua lấy. Động thái này của nam ca sĩ được nhiều fan cho rằng là ngầm đáp trả khéo léo những đồn đoán trên mạng xã hội

Quang Hùng MasterD được biết đến sau bản hit đình đám Dễ Đến Dễ Đi, được nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan như diễn viên Cee Siwat, ca sĩ Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska cover. Với sự ủng hộ của đông đảo fan quốc tế, Quang Hùng MasterD dần gây được sự chú ý trong nước. Tuy nhiên phải đến lúc tham gia Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD mới thật sự thoát mác "con cưng quốc tế".

Trong chương trình, Quang Hùng MasterD ghi điểm với các anh trai khác nhờ sự hỗ trợ hết mình trong quá trình sản xuất nhạc và viết lời. Khán giả nhận xét Quang Hùng MasterD không chỉ đa tài mà còn có tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh đã thay đổi rất nhiều khi tham gia Anh trai say hi. Trước đây, anh là người hướng nội nhưng khi gặp các anh trai khác, Quang Hùng MasterD có thêm động lực và dám nói ra nỗi lòng của mình.

Quang Hùng MasterD đang là một trong ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz

Sau Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD ngày càng tạo sức hút khi chạy show tại nhiều tỉnh thành, liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình thực tế. Anh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Về chuyện tình cảm, Quang Hùng MasterD khá kín tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về chuyện lập gia đình thì nam ca sĩ trả lời: "Hồi nhỏ bố mẹ nói hay Hùng khỏi lấy vợ gì đâu, để bố mẹ nuôi cho. Không biết giờ bố mẹ có còn muốn vậy không ta (cười).

Thật ra hiện tại Hùng vẫn đang tập trung vào sự nghiệp. Bản thân vẫn còn nhiều điều dang dở rất muốn thực hiện, nên chuyện lập gia đình chắc còn lâu, chừng nào không đi hát nữa mới suy nghĩ tới chuyện đó".