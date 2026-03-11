Ra rạp cùng “Nhà Mình Đi Thôi” - bộ phim chạm tới trái tim không chỉ người trẻ mà còn rất nhiều phụ huynh

Clip: Khán giả lớn tuổi chia sẻ rằng mình là một người cha "gia trưởng", cũng đã xúc động khi xem phim Tại đây

Những khoảnh khắc lắng đọng sau suất chiếu

Qua hành trình cinetour, Nhà Mình Đi Thôi cho thấy đây là một bộ phim phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình. Không chỉ có khán giả trẻ thuộc thế hệ Gen Z, các suất chiếu còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều phụ huynh và cả các khán giả nhỏ tuổi.

Tại nhiều rạp, những khán giả nhí khoảng 3 đến 5 tuổi vẫn ngồi theo dõi trọn vẹn bộ phim cùng gia đình.

Không khí trong rạp thường trở nên lắng lại ở những phân đoạn cảm xúc giữa các nhân vật. Một khán giả sau khi xem phim, nghẹn ngào thừa nhận rằng mình "Thất bại" trong việc nuôi con. Cô chia sẻ rằng cả hai vợ chồng cùng làm nghề IT, vốn ít thể hiện tình cảm nhưng sau khi xem Nhà Mình Đi Thôi, ngay cả ông xã cô cũng đã phải nghẹn ngào, rơi nước mắt. Vị phụ huynh chia sẻ rằng nhờ Nhà Mình Đi Thôi, gia đình chị nhận ra cách mình giao tiếp với con chưa phù hợp với cảm nhận của bé.

Người vợ xúc động khi chồng mình vốn khô khan, cứng nhắc đã rơi nước mắt với bộ phim "Nhà Mình Đi Thôi"

Điều mà ít phim nào làm được, đó là Nhà Mình Đi Thôi chạm được đến trái tim của những người cha vốn ít nói và thầm lặng. Phim mang đến cho khán giả một góc nhìn từ vị trí người con, những điều mà giới trẻ hằng mong ước nhận được từ gia đình, và cả những khoảnh khắc lắng đọng chạm sâu vào tâm hồn những người cha đã quen với khô khan. Một khán giả khác cũng chia sẻ rằng con gái mình sau khi đi xem phim, đã mua vé và mời cha mẹ mình đi. Nhà Mình Đi Thôi có lẽ đã được đóng vai trò một thông điệp nhẹ nhàng mà người con mong các đấng sinh thành của mình cảm nhận được.

Sau các buổi giao lưu, đạo diễn Trần Đình Hiền nhận được khá nhiều phản hồi trực tiếp từ người xem. Một phụ huynh đã nhắn tin đến trang cá nhân của anh để chia sẻ rằng con mình đã xúc động và bật khóc sau khi xem xong Nhà Mình Đi Thôi. Những phản hồi như vậy trở thành nguồn động viên lớn đối với đoàn phim sau hành trình dài gặp gỡ khán giả.

Không dựa trên yếu tố drama bùng nổ, Nhà Mình Đi Thôi là tác phẩm yên tĩnh len lỏi chạm vào những vết thương tồn tại trong từng gia đình và từng chút chữa lành nó.

Hành trình cinetour qua ba thành phố lớn

Trong suốt chuyến đi, đoàn phim Nhà Mình Đi Thôi đã có mặt tại ba thành phố lớn gồm Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Tổng cộng đoàn đã ghé thăm 31 rạp chiếu phim và giao lưu với hơn 200.000 khán giả từ Nam ra Bắc.

Mỗi điểm dừng đều mang một không khí riêng. Có những suất chiếu đông kín khán giả trẻ. Có những buổi giao lưu lại có sự xuất hiện của nhiều gia đình cùng đi xem phim. Dù ở thành phố nào, đoàn phim cũng nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ công chúng.

Ở giai đoạn sau của cinetour, khi một số diễn viên gạo cội bận lịch trình riêng, vô cùng đáng tiếc nhưng cũng chính nhờ đó mà dàn diễn viên mới có cơ hội giao lưu nhiều hơn với người xem. Đây cũng là lúc những gương mặt mới như Đoàn Thế Vinh tỏa sáng. Bin của Nhà Mình Đi Thôi như trung tâm của bữa tiệc, anh ghi điểm cực mạnh với khán giả nhờ những trò hoạt náo đầy năng lượng, tương tác nhiệt tình và từ đó nâng cao không khí của buổi giao lưu. Đối với một diễn viên mới, đây là nỗ lực đáng ghi nhận và sự kính nghiệp hiếm thấy đối với một diễn viên trẻ.

Trải nghiệm cinetour đầu tiên của đạo diễn Trần Đình Hiền

Chuỗi cinetour lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với đạo diễn Trần Đình Hiền. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một hành trình cinetour, đồng thời Nhà Mình Đi Thôi cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của vị đạo diễn đến từ Đà Nẵng.

Trong các buổi giao lưu, khán giả dễ dàng nhận ra phong cách khá trầm lắng và hướng nội của anh. Tuy vậy, sự chân thành trong cách chia sẻ về bộ phim lại giúp đạo diễn nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Đặc biệt tại miền Trung, nhiều khán giả bày tỏ sự trân trọng khi bộ phim đã góp phần đưa những danh lam thắng cảnh quen thuộc của Đà Nẵng - Quảng Nam lên màn ảnh rộng. Đối với họ, điều này không chỉ tạo nên bối cảnh đẹp cho câu chuyện mà còn là cách quảng bá hình ảnh địa phương đến đông đảo khán giả.

Đoàn phim cũng nhận được sự đồng hành trong suốt quá trình ghi hình và cinetour của KIM LONG MOTOR - doanh nghiệp mang thương hiệu "Made in Vietnam", định hướng trở thành nhà sản xuất ô tô và linh kiện hàng đầu, hướng tới thị trường quốc tế và đóng góp cho kinh tế – xã hội.

Sau hành trình đi qua ba thành phố và hàng chục rạp chiếu, cinetour của Nhà Mình Đi Thôi tạm khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp với khán giả đã trở thành một phần đặc biệt trong hành trình của bộ phim, đồng thời tiếp thêm động lực cho đoàn phim trên chặng đường điện ảnh phía trước.