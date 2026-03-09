Tháng 3 này! Một Nhật Bản “dễ thương hết nấc” xuất hiện tại phường Bình Dương

Giữa tháng 3 này, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại rộn ràng hơn thường lệ khi 9th TOKYU Group Japan Festival 2026 được tổ chức bởi BECAMEX TOKYU và TOKYU Group sẽ quay trở lại với chủ đề "Kawaii Japan", diễn ra trong hai ngày 14 và 15.03.2026 tại TTMS SORA gardens SC.

Sau 9 lần tổ chức, lễ hội dần trở thành một điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu văn hóa Nhật Bản tại khu vực. Không quá cầu kỳ, sự kiện giữ đúng tinh thần của một matsuri truyền thống: có múa, có ẩm thực, có sân khấu và có cả không gian để mọi người cùng gặp gỡ.

Đắm chìm trong không gian lễ hội "chuẩn Nhật"

Lễ hội năm nay được đầu tư chỉn chu về mặt không gian, tái hiện hình ảnh Nhật Bản với phong cách trang trí đậm chất "kawaii" - dễ thương, tươi sáng và trẻ trung. Từ khu check-in, tiểu cảnh cho đến khu vực sân khấu, tất cả đều được thiết kế để trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cuối tuần.

Một trong những hoạt động được mong đợi nhất chính là màn múa Bon Odori tập thể - nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong các lễ hội mùa hè tại Nhật Bản. Trong không khí âm nhạc rộn ràng, người tham gia sẽ cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn, hòa mình vào những điệu nhảy mang đậm tinh thần gắn kết cộng đồng.

Từ ẩm thực đến cosplay, một vòng trải nghiệm trọn vẹn

Không chỉ "đã mắt", lễ hội còn ghi điểm ở khu ẩm thực chuẩn Nhật với loạt món quen mà lúc nào cũng dễ gây thương nhớ: takoyaki nóng hổi, ramen đậm vị hay tsukemen lạ miệng. Mùi thơm lan khắp khu vực gian hàng, hình thức lại bắt mắt, khiến việc dạo một vòng rồi dừng lại thưởng thức vài món gần như trở thành "nghi thức" không thể thiếu khi ghé lễ hội.

Với team mê văn hóa đại chúng, cuộc thi Cosplay chắc chắn là khu vực không thể bỏ qua. Những nhân vật Anime – Manga quen thuộc sẽ "bước ra đời thật" qua màn hóa thân cực kỳ đầu tư của các bạn trẻ. Đây cũng là lúc cộng đồng yêu Nhật có dịp tụ họp, giao lưu và "flex nhẹ" cá tính của mình.

Sân khấu bùng nổ năng lượng xuyên suốt hai ngày"

Suốt hai ngày diễn ra sự kiện, sân khấu chính gần như không có khoảng nghỉ. Các tiết mục từ truyền thống đến hiện đại thay nhau khuấy động không khí, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và trò chơi sân khấu. Không khí vì thế lúc nào cũng rộn ràng, đúng chất một lễ hội cuối tuần giữa lòng đô thị.

Tháng 3 này, hãy để "Kawaii Japan" dẫn lối cho một cuối tuần tràn ngập sắc màu, ẩm thực và những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ nhé!