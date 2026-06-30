Ra quyết định khởi tố La Thị Kim Phương SN 2000

La Thị Kim Phương (SN 2000, ngụ xã Tri Tôn) bị khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa bán 'đồng đen' giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn, đơn vị đã khởi tố thêm bị can La Thị Kim Phương (SN 2000, ngụ xã Tri Tôn), về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, trong vụ án này, hồi đầu tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 06 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1977, cư trú tỉnh Nghệ An; Huỳnh Kim Long, sinh năm 1964, cư trú Thành phố Hồ Chí Minh; La Văn Phép, sinh năm 1972; Tống Hoàng Huy, sinh năm 1974; Nguyễn Bội Ngọc, sinh năm 1989; La Minh Huyên, sinh năm 1994, cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng La Thị Kim Phương, sinh năm 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra xác định: Long và Hiền (Hiền là người sống chung như vợ chồng với Long) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận ông N.Đ.K, sinh năm 1972, cư trú tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu có tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen”, được rao bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026, vợ chồng Long liên lạc, hẹn ông K đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để “thử hàng”, thì ông K đồng ý. Sau đó, vợ chồng Long đến xã Tri Tôn gặp Phép, Huy, Huyên để bàn bạc kế hoạch, phân vai cụ thể cho từng người và kêu Ngọc và Phương cùng tham gia.

Sáng 18/04/2026, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, lợi dụng lúc ông K đang khấn vái, Phép đã tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn (kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng), tạo hiện tượng “kỳ lạ” như lời giới thiệu ban đầu. Tin là đồng đen thật, ông K đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc để làm tin trước khi đi Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, Huyên đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi chia nhau tiêu xài.

Biết mình bị lừa, ông K đã đến Cơ quan Công an trình báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tri Tôn tiến hành điều tra, truy xét nóng nhóm đối tượng. Chỉ sau 24 giờ vào cuộc, các trinh sát đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.