Toàn cảnh vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh

Ngày 27-3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Cướp tài sản"; Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại là phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) và Lò Việt Chung (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi "Che giấu tội phạm".

Đã bắt giữ 6 đối tượng

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Phạm Lý Phương là kẻ chủ mưu, Lê Nguyên Bình và Lò Việt Chung là người giúp sức cho 3 đối tượng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy trong quá trình chạy trốn và tẩu tán tài sản.

Kẻ chủ mưu Phạm Lý Phương

CLIP toàn cảnh vụ vây bắt 6 đối tượng trong vụ cướp hơn 2,2 triệu USD tại tỉnh Tây Ninh

Đào Xuân Lộc

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, khoảng 17 giờ ngày 11-3, bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 3, TP HCM) cùng Phạm Lý Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bà L. bị cướp hơn 2,2 triệu USD. Điều đáng nói, trong khi khai báo, Phương thừa nhận là kẻ chủ mưu, tiếp tay cho nhóm cướp để chiếm đoạt tài sản của bà L. tại nhà của gia đình Phương.

Nguyễn Tuấn Anh

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC02 đã báo cáo sự việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo điều tra, truy bắt nhóm cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ Công an tỉnh Tây Ninh, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an giao Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng trọng án (Phòng 6) chủ trì phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng truy xét, bắt nhanh các đối tượng.

Nguyễn Anh Duy

Cục C02 xác định đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng từng có tiền án, tiền sự và từng sống ở Campuchia nên có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, cần phải bắt giữ nhanh để tránh bọn chúng tẩu thoát ra nước ngoài. Hàng trăm cảnh sát được huy động từ Cục C02, Công an các tỉnh: TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai… cùng các Đồn Biên phòng giáp ranh với biên giới Campuchia, Lào phong tỏa các hướng tẩu thoát của nhóm đối tượng.

Lò Việt Chung

Thời điểm này, nhóm đối tượng di chuyển bằng nhiều phương tiện ra miền Bắc để tẩu tán tài sản. Sau khi giao tài sản cho đối tượng Bình, chúng di chuyển ngược lại các tỉnh miền Trung hòng trốn thoát sang Lào hoặc Campuchia. Tuy nhiên, từng đường đi nước bước của bọn chúng đều không thoát khỏi sự theo dõi của các trinh sát.

Lê Nguyên Bình

Đến 15-3, một tổ trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án.

Ngày 20-3, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương để điều tra về tội "Cướp tài sản". Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội "Che giấu tội phạm".

Khoảng 16 giờ ngày 22-3, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Lò Việt Chung đang đưa Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đi tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài liền bao vây bắt giữ ngay tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Điều tra nguồn gốc hơn 2,2 triệu USD của bị hại

Tại cơ quan điều tra, Phương khai do thấy mẹ mình đang giữ hơn 2,2 triệu USD của bà L. nên bàn với Lộc dàn cảnh để cướp. Sau đó, Lộc điều khiển ô tô chở Anh và Duy đến nhà Phương giả danh là công an rồi cướp tiền tẩu thoát. Sau khi cướp được số tiền trên, nhóm đối tượng cắt đứt liên lạc với Phương.



Hình ảnh 3 tên cướp bị trinh sát theo dõi sát sao trong quá trình chạy trốn

Trong quá trình lẩn trốn, Lộc, Anh, Duy thông qua các mối quan hệ quen biết để di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội gặp Lê Nguyên Bình. Tại đây, nhóm đối tượng đã đổi một số USD thành tiền Việt Nam rồi giao cho Bình cất giữ hơn 1,9 triệu USD. Khi bọn chúng đang lên kế hoạch chuyển USD cướp được sang tiền USDT để tẩu tán tài sản thì bị công an bắt giữ.

Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ tại phường 1, quận 3, TP HCM) thừa nhận số tiền hơn 2,2 triệu USD của bà cho một người phụ nữ tên H. (chưa rõ lai lịch) sống bên Campuchia mượn. Được biết, trong quá trình làm việc, bà L. đã cung cấp 1 số hóa đơn, chứng từ liên quan đến số tiền hơn 2,2 triệu USD bị cướp cho cơ quan công an.

Tang vật công an thu giữ

Bà L. khai có quen biết và làm ăn chung với bà H. đang sống bên Campuchia. Ngày 8-3, bà H. liên lạc với bà L. mượn 2,5 triệu USD để kinh doanh.

Khoảng 11 giờ ngày 10-3, khi chuẩn bị được hơn 2,2 triệu USD, bà L. giao cho nhân viên tên L.T.Đ. (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) mang số ngoại tệ này từ TP HCM đến Tây Ninh để giao cho bà L.T.H.O. (68 tuổi) tại nhà riêng ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, theo yêu cầu của bà H.

Số tiền này dự định sẽ được bà O. mang sang Campuchia để giao cho bà H. để làm ăn.

Thời điểm này, Phạm Lý Phương biết được mẹ mình là bà O. cất giữ hơn 2,2 triệu USD và chuẩn bị mang sang cho bà H. ở Campuchia nên lên kế hoạch cùng Anh, Lộc và Duy để chiếm đoạt. Sau khi vụ cướp bị bại lộ, bà L. đã đến tỉnh Tây Ninh cùng bà O. vận động Phương đến trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh trình báo.

Đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ tổng cộng 2.259.800 USD,150 triệu đồng và 3 xe ô tô để tiếp tục xác minh nguồn gốc và điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo – Đoàn Luật sư TP HCM, căn cứ Điều 13, Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân như sau: Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. Như vậy, có thể hiểu là pháp luật không quy định hạn mức về giữ ngoại tệ đối với công dân Việt Nam. Theo quy định hiện nay, người dân được quyền sở hữu ngoại tệ không giới hạn. Ngoài ra, cũng không có quy định nào yêu cầu người dân phải chứng minh nguồn gốc, kê khai số lượng..., trừ trường hợp phải kê khai khi mang quá 5.000 USD khi xuất cảnh.