Vụ cướp hơn 2 triệu USD tại Tây Ninh: Xử lý thế nào số tiền bị cướp?

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vẫn đang lấy lời khai các nghi can: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Riêng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại là phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) bị điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Từ trái qua phải: Nguyễn Tuấn Anh, Đào Xuân Lộc và Nguyễn Anh Duy

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ngoại tệ bị cướp rất lớn, các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, thủ đoạn rất tinh vi nên quá trình theo dõi để bắt giữ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt nhanh các đối tượng về quy án, tránh để bọn chúng tẩu thoát ra nước ngoài, Ban Chuyên án đã phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Tây Ninh), Cục Cảnh sát hình sự (C02Bộ Công an) và lực lượng công an các tỉnh, thành để triệt phá thành công.

Lê Nguyên Bình bị trinh sát bắt quả tang cùng gần 2 triệu USD tại khách sạn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ toàn bộ số tiền tang vật để điều tra theo quy định. Được biết, hiện bị hại là bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ phường 1, quận 3, TP HCM) đã nộp một số chứng từ, tài liệu liên quan đến hơn 2 triệu USD bị cướp.

Số ngoại tệ công an thu giữ từ vụ cướp

Dư luận đặt câu hỏi tại sao bà L. ngụ ở TP HCM nhưng hơn 2 triệu USD lại bị cướp ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh? Bị hại có phải chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ bị cướp và cần cung cấp những giấy tờ, tài liệu gì liên quan với cơ quan chức năng?

CLIP toàn cảnh vụ vây bắt nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD tại tỉnh Tây Ninh

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo – Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết căn cứ Điều 13, Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân như sau: Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.



Như vậy, có thể hiểu là pháp luật không quy định hạn mức về giữ ngoại tệ đối với công dân Việt Nam. Theo quy định hiện nay, người dân được quyền sở hữu ngoại tệ không giới hạn. Ngoài ra, cũng không có quy định nào yêu cầu người dân phải chứng minh nguồn gốc, kê khai số lượng..., trừ trường hợp phải kê khai khi mang quá 5.000 USD khi xuất cảnh.

Cũng theo luật sư Thảo, vụ án này các đối tượng vừa có hành vi "gian dối", vừa có hành vi "đe dọa", "lén lút" vừa "nhanh chóng tẩu thoát" để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền đặc biệt lớn (hơn 2 triệu USD), có dấu hiệu của nhiều tội danh về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nên việc xác định tội danh trong trường hợp này phải thật thận trọng.

Chính vì vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, ý chí của các đối tượng, hành vi phạm tội trực tiếp chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để xác định tội danh, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật mà không bỏ lọt tội phạm.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh tham gia trong vụ bắt giữ các đối tượng thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao thưởng đột xuất để động viên. Theo đó, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) cùng một số cán bộ, chiến sĩ.