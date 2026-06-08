Ra quyết định khởi tố kế toán đài truyền hình Trần Thị Cẩm Nhung

Trần Thị Cẩm Nhung đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán.

Ngày 5/6, Viện kiểm sát nhân dân TP Huế đã chính thức phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 7 bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng còn lại để điều tra về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiêu trò thông đồng lập khống chứng từ của cựu kế toán

Theo hồ sơ vụ án mà báo Công an Nhân dân đăng tải, từ năm 2017 đến năm 2022, Trần Thị Cẩm Nhung (nguyên là kế toán viên thuộc Phòng Tài chính - Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ - Đài TRT cũ) đã chủ mưu thiết lập hàng loạt tài liệu, hồ sơ và chứng từ khống.

Các giấy tờ này liên quan trực tiếp đến các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ký kết với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế.

Thông qua thủ đoạn này, Nhung đã tiến hành thanh toán và chiếm đoạt thành công nguồn tiền của Nhà nước tại Văn phòng Điều phối với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng.

Để thực hiện trót lọt hành vi trên, Trần Thị Cẩm Nhung đã nhận được sự tiếp tay từ nhiều đối tượng khác. Cụ thể:

Nguyễn Võ Triết và Nguyễn Bỉnh Bạch Sa: Với tư cách là phóng viên của Đài TRT cũ, hai đối tượng này đã cung cấp các sản phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình cho Nhung sử dụng làm công cụ hợp thức hóa.

Trần Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Liễu: Lần lượt là Giám đốc Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường và Giám đốc Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân, đã đồng ý ký khống các thủ tục giấy tờ từ khâu hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý cho đến đề nghị thanh toán.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng này đã hoàn toàn không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện trực tiếp để Trần Thị Cẩm Nhung tước đoạt số tiền lớn của Nhà nước.

Trách nhiệm của nhóm cán bộ văn phòng điều phối

Bên cạnh nhóm đối tượng trực tiếp tham gia lập hồ sơ giả mạo, báo Nhân Dân đưa tin, cơ quan điều tra cũng làm rõ sai phạm của các cán bộ công tác tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới TP Huế bao gồm: Phạm Quyền, Lê Thành Nam và Nguyễn Văn Minh. Các cá nhân này đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ chuyên môn của mình, dẫn đến việc để Trần Thị Cẩm Nhung lợi dụng và dùng các thủ đoạn gian dối nhằm trục lợi ngân sách.

Được biết, trước khi các đồng phạm bị áp dụng biện pháp tố tụng vào ngày 5/6, Trần Thị Cẩm Nhung đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện tại, các cơ quan tiến hành tố tụng đang tiếp tục tập trung lực lượng để đấu tranh, làm rõ toàn bộ các tình tiết của vụ án.

Chi Chi (Tổng hợp)