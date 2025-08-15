Ra mắt ốp tai nghe AirPods "Made in Vietnam" kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Viettel Store đã hợp tác với nhóm thiết kế This thing made by: Contentory để giới thiệu sản phẩm độc đáo: chiếc ốp tai nghe thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa Việt và tinh thần “Made in Vietnam”.

Ý tưởng này bắt nguồn từ bốn chàng trai trẻ tại Đà Lạt, những người luôn trăn trở về sự thiếu vắng các sản phẩm gắn liền với hình ảnh lá cờ, biểu tượng Tổ quốc. Với quyết tâm tìm câu trả lời, họ đã nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thử nghiệm, tạo ra một phụ kiện vừa thực tiễn vừa truyền tải được niềm tự hào dân tộc.

Dù sản lượng và sự đa dạng chất liệu chưa thể sánh với các nước có ngành sản xuất phụ kiện phát triển, nhóm vẫn tin rằng tình yêu Tổ quốc và khát vọng khẳng định giá trị Việt Nam là “chất liệu” bền vững nhất. Mỗi chiếc ốp không chỉ đơn thuần là món đồ bảo vệ tai nghe mà còn là tuyên ngôn rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm thủ công tinh xảo, giàu bản sắc.

Sự kết hợp giữa Viettel Store và This thing made by: Contentory là sự đồng hành để lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt. Từng đường khắc, từng họa tiết trên chiếc ốp là câu chuyện của những người tin vào sức mạnh của đôi tay và trái tim Việt.

Phiên bản giới hạn này chỉ sản xuất 1.000 chiếc và được phân phối độc quyền tại hệ thống Viettel Store. Đây không chỉ là món quà kỷ niệm dịp lễ lớn mà còn là lời mời gọi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, ủng hộ và quảng bá sản phẩm thủ công Việt Nam. Thông tin về chương trình sở hữu sản phẩm sẽ được Viettel Store công bố trong thời gian tới, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho những ai yêu thích sự tinh tế và tinh thần Made in Vietnam.