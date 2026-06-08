Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tổng giám đốc Lê Thị Oanh SN 1991

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của 6 khách hàng thông qua việc huy động vốn trái phép tại một dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Việc khởi tố được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản.

Đối tượng Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các tháng 6 và 7/2022, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, Oanh giới thiệu dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, có 30 lô đất "ngoại giao" được bán với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai. Tin tưởng những thông tin này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Oanh không sử dụng nguồn tiền này để đầu tư vào dự án mà dùng cho mục đích cá nhân.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ quá trình điều tra

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên đã thỏa thuận về việc hoàn trả số tiền đầu tư. Tuy nhiên, đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.