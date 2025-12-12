Ra chợ gặp loại thịt này phải mua ngay: Bổ như thuốc quý, bơm máu cực tốt, người đang ốm mệt mỏi rất nên ăn

Thịt chim bồ câu thường được sử dụng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với giá trị dinh dưỡng cao. Loại thịt này còn được dùng trong nhiều bài thuốc bổ cho người suy nhược, mới ốm dậy, trẻ nhỏ. Theo Đông y, thịt bồ câu tính bình, vị mặn, tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, ích khí huyết, giải độc, kiện tỳ vị (kích thích tiêu hoá).

Thịt chim bồ câu được dùng làm thuốc, chữa kinh nguyệt không đều, chứng ra mồ hôi trộn, hỗ trợ điều trị tiểu đường, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương, chữa thận hư yếu và tăng cường sinh lực cho nam giới.

Các chuyên gia nhận định loại thịt này được xem là "thượng phẩm" bồi bổ sức khỏe, được ví bổ như nhân sâm bởi hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Trong 100g thịt bồ câu chứa 17,5g protein, 7,5g chất béo, collagen, sắt, vitamin A, B, E, canxi…

Thịt bồ câu có hàm lượng chất béo thấp, không làm tăng mỡ máu và đường huyết nếu ăn một lượng vừa đủ, thích hợp với người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, bổ sung dinh dưỡng cho người bị suy nhược, mất ngủ, người già, phụ nữ sau sinh. Dưới đây là những lợi ích khác của loại thịt này:

Bổ máu

Thịt bồ câu rất giàu nhiều nguyên tố vi lượng như chất sắt và vitamin B, giúp cải thiện chức năng tái tạo tế bào hồng cầu, phòng ngừa tình trạng thiếu máu do chế độ ăn không đủ chất sắt. Với phụ nữ, loại thịt này có tác dụng giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, tăng cường khí huyết, cải thiện triệu chứng mệt mỏi do thiếu máu.

Tốt cho tim mạch

Thịt bồ câu giàu protein chất lượng cao, chất béo thấp, giúp cơ thể duy trì mức cholesterol ổn định, ngăn ngừa mỡ máu tăng đột biến và xơ vữa động mạch như khi ăn các loại thịt đỏ.

Ăn đủ protein mỗi ngày giúp xây dựng và phát triển các mô của cơ thể - bao gồm cơ bắp, gân, mạch máu, da, tóc và móng, đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp và duy trì các enzyme và hormone.

Người mắc bệnh tim, thừa cân, béo phì có thể bổ sung loại thịt này sau khi loại bỏ phần da, chế biến ít dầu mỡ vào chế độ ăn với tần suất 1-2 con/tuần.

Cải thiện chức năng não bộ

Vitamin A, B, E, canxi và sắt trong thịt bồ câu có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và đổi mới tế bào não, tăng cường tuần hoàn máu não, giúp cải thiện trí nhớ, phát triển trí não. Người thường xuyên lao động trí óc, căng thẳng, suy giảm trí nhớ nên sử dụng loại thịt này.

Ngăn ngừa lão hoá

Thịt bồ câu chứa hàm lượng chất chondroitin tương đối cao và lượng collagen dồi dào, cải thiện sức sống làn da, tăng độ đàn hồi cho da, giúp khí huyết lưu thông, từ đó làm chậm quá trình lão hoá. Loại thịt này còn được đánh giá cao bởi khả năng bảo vệ các tế bào nang tóc, ngăn tóc rụng và tóc bạc sớm.

Bên cạnh đó, tiêu thụ vừa phải chim bồ câu có thể tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng chán ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hoá, giảm mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần…

Lưu ý khi ăn thịt chim bồ câu

Thịt chim bồ câu bổ dưỡng nhưng người bị sốt, người có thể chất nóng trong, mắc bệnh gan, đặc biệt là viêm gan cấp tính không nên ăn loại thịt này. Nên tránh ăn chim bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Chú ý không ăn chim bồ câu cùng với tôm, cá diếc vì có thể gây dị ứng. Liều lượng thích hợp là 1-2 con/tuần, có thể loại bỏ da và mỡ để nạp ít chất béo hơn.

(Tổng hợp)