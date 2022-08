Ra ca khúc mới, Only C không áp lực thành tích trending

Với giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng và lời ca đậm chất tự sự, "Người đáng thương là anh" qua giọng ca đầy cảm xúc của Only C đã nói lên tâm tư tình cảm của những người đàn ông trong chuyện tình yêu.

Người đáng thương là anh MV - Only C x Nguyễn Phúc Thiện

Ca khúc "Người đáng thương là anh" nói lên tâm trạng và những nỗi niềm riêng của người đàn ông khi ở bên cạnh một người phụ nữ mang những tổn thương trong lòng. Only C mong muốn gửi gắm tình cảm thật của một chàng trai trong bài hát, bởi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có góc khuất, họ không nói ra không có nghĩa là họ không đau khổ.

MV "Người đáng thương là anh" kể câu chuyện tương đồng với nội dung ca khúc, đó chính là những khoảnh khắc chàng trai luôn hết lòng ở bên cô gái mình yêu thương. Chứng kiến cô gái đau khổ, tổn thương vì một người khác nhưng chàng trai vẫn kiên nhẫn an ủi, không bao giờ rời bỏ cô gái. Mặc dù chàng trai nhận ra cô gái không có tình cảm với mình, cũng không thiếu những phút giây cô gái tỏ ra gượng gạo và tránh né sự quan tâm, anh chỉ âm thầm đau khổ và bất lực khi chứng kiến tất cả.

Trong MV "Người đáng thương là anh", chàng trai chính là người đáng thương khi để bản thân rơi vào "vòng xoáy" tình yêu và mắc kẹt trong những cảm xúc mà không thể nào giải tỏa. Cuối cùng, anh vẫn phải chứng kiến người con gái mình yêu rời xa, đi theo người đàn ông khác mà không thể làm được gì.

Phát hành "Người đáng thương là anh" sau hơn 1 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Only C chia sẻ quan điểm của bản thân về thành tích của các sản phẩm trong từng lần trở lại: "Tôi không áp lực bởi thành tích vì tôi không phải ca sĩ trendy hay nổi tiếng trên mạng xã hội nên chắc chắn lượng đón nhận ban đầu sẽ không nhiều. Tôi cũng có những bài hát vui nhộn như "Quan trọng là thần thái", và còn dành cả những bài trendy cho các nghệ sĩ cần âm nhạc trendy. Tuy nhiên, có nghệ sĩ cũng muốn về đường dài có bài hát giống như tôi, được khán giả bật nghe đi nghe lại và luôn sống ở đó. Mình có thế mạnh của mình thì mình phải biết. Nếu có một bài hát hay, chạm đến cảm xúc của mọi người thì nó cũng viral thôi, còn chuyện nó viral đến đâu là do số phận của bài hát và sự chờ đón của khán giả".

Only C khẳng định, trong từng lần trở lại với âm nhạc, anh sẽ cố gắng mang thông điệp của ca khúc chạm tới nhiều khán giả nhất có thể: "Tôi vẫn mong nó giống như những ca khúc trước, cứ mỗi tháng tăng vài triệu view để tôi hiểu được giá trị âm nhạc của mình. Có những ca khúc vào Top trending nhưng không tăng view, tức là nó không có gì hấp dẫn để giữ người ta nghe đi nghe lại".