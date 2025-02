Ra ATM rút tiền mặt, hệ thống báo lỗi 5 lần nhưng 50 triệu đồng vẫn bị trừ, ngân hàng không có lỗi, công an cảnh báo trò lừa đảo tinh vi

Gần 15.000 nhân dân tệ (khoảng 52 triệu đồng) trong thẻ của một người đàn ông ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã bị chuyển đi một cách khó hiểu. Sau khi công an địa phương điều tra, nguyên nhân được xác định là do người này đã rút tiền từ một máy ATM giả mạo.

Người đàn ông cho biết, khi cần tiền mặt, ông đến cây ATM để rút tiền mặt. Lúc đầu, hệ thống báo lỗi, ông thực hiện lại những vẫn báo lỗi, vì đang cần tiền gấp nên ông làm liên tục 5 lần nhưng vẫn không được. Không ngờ, máy ATM này do kẻ lừa đảo dựng lên, chỉ có chức năng "rút tiền". Bên trong máy được trang bị bộ định tuyến và công nghệ đọc, gửi thông tin số thẻ ngân hàng cùng mật khẩu của nạn nhân.

Việc quét mã QR liên ngân hàng và liên kết thông tin cá nhân vào máy ATM giả đã giúp kẻ gian thu thập thông tin thẻ và mật khẩu của ông. Sau khi có được những thông tin này, chúng nhanh chóng chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Vì mỗi lần rút tiền đều là số tiền không quá lớn nên không cần dùng xác thực sinh trắc học, từ đó những đối tượng lừa đảo dễ dàng rút tiền của các nạn nhân hơn.

Do sử dụng ATM giả, nên công an tuyên bố ngân hàng không có lỗi. Người đàn ông buộc phải trình báo công an để giải quyết vụ việc.

Công an cảnh báo người dân cần thận trọng khi rút tiền từ máy ATM. Các chiêu lừa đảo qua ATM ngày càng tinh vi, mọi người cần cập nhật thông tin về những thủ đoạn mới nhất và biết cách tự bảo vệ mình.

Máy ATM trông bình thường không có nghĩa là an toàn. Việc đánh cắp thông tin thẻ, tiền trong tài khoản và xâm nhập hệ thống là những thủ đoạn phổ biến của kẻ gian, với thiết bị ngụy trang tinh vi.

Nếu thiết bị đánh cắp thông tin đã được cài đặt trên máy ATM, nạn nhân khó có thể phát hiện. Vì vậy, mọi người nên sử dụng máy ATM của các ngân hàng uy tín, bảo vệ mật khẩu khi rút tiền và thiết lập thông báo SMS cho mọi giao dịch. Nếu phát hiện mình là nạn nhân của lừa đảo, cần thông báo ngay cho ngân hàng và đóng băng thẻ để ngăn chặn thiệt hại.

Công an khuyến cáo, khi rút tiền ở cây ATM lạ, cần chú ý: kiểm tra đầu đọc thẻ trước khi sử dụng; giắc cắm tai nghe chìm có thể là thiết bị đánh cắp thông tin; cẩn thận với phần nhả tiền bị nứt; khe cắm thẻ nhô ra bất thường có thể là dấu hiệu của máy ATM giả mạo.