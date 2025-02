Một ngân hàng số Việt Nam được GenZ yêu thích vào top 100 ngân hàng số toàn cầu

Ngày 20/2 vừa qua, tại Tokyo (Nhật Bản), sự kiện Giải thưởng Xuất sắc về Tài chính bán lẻ toàn cầu lần thứ 25 của tổ chức TAB Global đã công bố Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới và trao giải cho các ngân hàng số xuất sắc nhất theo quốc gia và vùng lãnh thổ.

TAB Global là chủ quản của tạp chí tài chính The Asian Banker và đơn vị nghiên cứu tư vấn TAB Insights. Theo đánh giá của hội đồng chấm điểm của TAB Insights, Ngân hàng số Cake nổi bật trong ngành tài chính Việt Nam nói riêng và toàn cầu nhờ vào hiệu quả hoạt động.

Cake là đại diện duy nhất từ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 và đạt tổng điểm đánh giá cao nhất trong các ngân hàng thuần số Việt Nam.

Cake được biết đến là NEXT GEN AI BANK tiêu biểu của Việt Nam, sẵn sàng đầu tư và chủ động làm chủ công nghệ, tận dụng sức mạnh của AI để nâng cao hoạt động và trải nghiệm tài chính của khách hàng.

Các dịch vụ mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm, đầu tư hay đăng ký khoản vay… hoàn toàn có thể thực hiện trong vài phút thông qua ứng dụng Cake bank trên điện thoại di động. Đây cũng là điểm mạnh của ngân hàng số này trong mắt giới trẻ.

Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm của Cake luôn hấp dẫn, với 6,0%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, và cao nhất là 6,3%/năm. Ngân hàng số này còn thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách gửi tiền, đồng thời còn có tính năng mã khóa tiền gửi, giúp khách hàng bảo vệ tài sản của mình tốt hơn.

Bảng xếp hạng thường niên World’s Top 100 Digital Banks do TAB Insights công bố thường niên, dựa trên đánh giá hàng trăm ngân hàng thuần kỹ thuật số thuộc 42 thị trường trên toàn cầu thông qua phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard). Các chỉ tiêu đánh giá chính bao gồm: Khách hàng, phạm vi thị trường/sản phẩm, lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và tiền gửi cũng như nguồn vốn đầu tư. Bảng xếp hạng của TAB Insights và Giải thưởng do TAB Global ghi nhận được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển và đổi mới trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu.

Trước đó, năm 2024, Cake từng được vinh danh tại hạng mục "Ngân hàng AI tốt nhất" (Best AI Technology Implementation in Vietnam) trong khuôn khổ The Asian Banker – Vietnam Awards. Đồng thời, Cake được bình chọn là "Ngân hàng công nghệ của năm" tại giải thưởng Better Choice Award 2024 do bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.