Quỳnh Kool lên tiếng về tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn

Quỳnh Kool thoát vai tiểu thư, "lột xác" trong phim mới. Ảnh: NVCC

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài nghỉ ngơi lấy tinh thần, Quỳnh Kool quyết định "chơi lớn" khi cắt đi mái tóc dài vốn gắn bó với mình trong suốt nhiều năm để hóa thân thành Sơn Ca trong "Gara hạnh phúc".

Thừa nhận vai diễn lần này là thử thách, Quỳnh Kool nỗ lực nhiều để khắc họa hình tượng một cô gái có vẻ ngoài gai góc, tính cách lạc quan mạnh mẽ nhưng không bị quá đà.

"Thoát xác" với vai Sơn Ca

Quỳnh Kool “chơi lớn” cắt tóc dài cho vai diễn Sơn Ca trong "Gara hạnh phúc". Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết Online về vai diễn mới, Quỳnh Kool tiết lộ Sơn Ca sẽ khác với các vai diễn trước đây. Sơn Ca là một cô gái sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ mất tích, bố nghiện bài bạc lại hay về xin tiền con gái nên cuộc sống của cô rất vất vả. Dù vậy cô luôn giữ tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng khi sống cùng ông nội và bên những người bạn thân thiết.

Được ông nội dạy nghề sửa ô tô, khi trưởng thành cô đến gara ô tô ở gần nhà xin việc và có cơ duyên gặp gỡ những người bạn mới như: Khải (Bảo Anh) - ông chủ gara khó tính kiệm lời; Vân - em gái Khải (Ngọc Huyền) - cô gái luôn nhút nhát và sợ hãi và cả Trung (Duy Hưng) - anh chàng quản lý gara keo kiệt. Biến cố lớn bắt đầu đến khi Sơn Ca phát hiện bí mật động trời của Quân (Bình An), người cô luôn tin tưởng và yêu thương mình là một kẻ lừa tình, lừa tiền.

Quỳnh Kool cho hay để được nhận vai nữ chính, cô phải trải qua vòng casting và tuyển chọn gay gắt. Ảnh: NVCC

Để có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim tâm lý, tình cảm, Quỳnh Kool phải tham gia casting và tuyển chọn gay gắt, thậm chí nữ diễn viên còn phải casting đến nhiều lần. Quỳnh Kool tỏ ra bất ngờ khi gần ngày khởi quay thì nhận được lời đồng ý từ ê-kíp để có thể được hóa thân thành Sơn Ca trong "Gara hạnh phúc".

Với mong muốn "thoát xác" hình tượng tiểu thư đã gắn liền trong các vai diễn trước đây, Quỳnh Kool đầu tư nhiều cho lần trở lại. Nữ diễn viên chủ động cắt đi mái tóc dài vốn đã gắn liền với bản thân để thay đổi ngoại hình cho nhân vật.

Quỳnh Kool chuẩn bị cho nhân vật Sơn Ca những bộ quần áo đơn giản

Về trang phục, Quỳnh Kool chuẩn bị cho Sơn Ca những bộ quần áo đơn giản, ngoại hình cũng không được trau chuốt, đầu tư như trước. Bên cạnh đó, để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn và kịch bản, Quỳnh Kool chủ động tìm hiểu về nghề sửa chữa xe ô tô. Quỳnh Kool nói vai Sơn Ca cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Thực tế để vào vai cô gái nghèo, hình thức tomboy, Quỳnh Kool thay đổi khá nhiều từ ngoại hình đến phong thái.



Khác với hình ảnh nữ tính, sành điệu từng thể hiện trước đó, trong “Gara hạnh phúc”, Quỳnh Kool lột xác hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách

"Điều thay đổi dễ nhận ra nhất đó là Sơn Ca có một mái tóc ngắn, ăn mặc giản đơn và không hề trau chuốt về ngoại hình. Để trở thành Sơn Ca, tôi đã quyết định cắt tóc, tìm hiểu thêm về nghề sửa xe. Tất cả đều là những trải nghiệm mới lạ và hết sức quý giá trong sự nghiệp của tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhận xét về vai diễn của mình, Quỳnh Kool cho rằng nhân vật của cô mới nghe qua khán giả sẽ dễ hình dung tới một cô gái hoạt bát, nhí nhảnh và có phần mạnh mẽ. "Tính cách của nhân vật khá tương đồng với tôi ở ngoài đời thực.

Thế nhưng chắc là tôi không mạnh mẽ được như Sơn Ca. Về ngoại hình và phong cách có lẽ tôi chỉ bằng 10% Sơn Ca, còn tính cách nếu miễn cưỡng có thể đạt được 20%", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Không để tâm đến tin đồn với bạn diễn

Dù khẳng định năng lực diễn xuất nhưng Quỳnh Kool cứ hễ đóng cặp với ai là lại “dính” tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn

Xuất phát điểm là một hotgirrl, trong suốt những năm bền bỉ theo nghề, Quỳnh Kool phần nào khẳng định được năng lực diễn xuất và gây chú ý với khán giả bằng thực lực.



Thế nhưng, dù bộc lộ khả năng diễn xuất, Quỳnh Kool cứ hễ đóng cặp với ai là lại "dính" tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn. Có lẽ vì quá nhập tâm vào nhân vật, nên những phân cảnh của cô với bạn diễn thường được đánh giá rất tình.

Chia sẻ về lần kết hợp với Bình An trong "Gara hạnh phúc", Quỳnh Kool hứa hẹn cặp đôi sẽ tạo nên nhiều tình huống thú vị

Nói về việc kết hợp với bạn diễn trên phim, Quỳnh Kool cho hay bản thân không quá để tâm tới tin đồn với bạn diễn bởi chuyện "phim giả tình thật" của các cặp đôi là điều thường gặp khi có những cảnh quay tình cảm trên phim. Điều đó cũng chứng tỏ diễn viên đang làm tốt trong việc thể hiện cuộc đời của nhân vật.

Quỳnh Kool tâm sự cô không quá để tâm đến tin đồn với bạn diễn

"Đối với tôi, việc có tin đồn với bạn diễn không gây quá nhiều áp lực, vì cuộc đời của mỗi nhân vật đều khác, cách yêu khác, cách thể hiện tình yêu cùng khác. Nên mỗi lần hợp tác sẽ là một sự mới mẻ khác và không hề trùng lặp", nữ diễn viên khẳng định.



Khi được hỏi về việc kết hợp với Bình An trong phim mới, Quỳnh Kool hứa hẹn lần kết hợp này rất đáng để khán giả theo dõi. Đề cập đến việc diễn các cảnh tình tứ, nhạy cảm với một người đã có người yêu như Bình An, nữ diễn viên khẳng định cô không cảm thấy ngại mà thay vào đó cô nỗ lực hoàn thành các cảnh quay đúng với yêu cầu của kịch bản.

Tự nhận xét về sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm làm nghề, Quỳnh Kool nói khác biệt lớn nhất của cô hiện tại là sự bình tĩnh trong nội tâm

Theo nữ diễn viên, nửa kia của Bình An rất tuyệt vời và luôn ủng hộ công việc của Bình An. "Thế nên tôi sẽ không ngại khi đóng cặp cùng. Thay vào đó, tôi với Bình An luôn cố gắng hết sức thực hiện tốt kịch bản và các yêu cầu của đạo diễn một cách hoàn hảo nhất có thể", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Là thế hệ diễn viên trẻ đầy triển vọng của VTV, Quỳnh Kool từng bước khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng khán giả. Thế nhưng, đối với các vấn đề xảy đến trong cuộc sống Quỳnh Kool thừa nhận bản thân luôn cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên trong công việc, nữ diễn viên ít khi để cảm xúc lấn át.

Hiện, Quỳnh Kool hài lòng với cuộc sống đơn giản, độc lập tự chủ

Bộc bạch về mục tiêu cũng như trọng tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Quỳnh Kool giãi bày điều này chưa hề thay đổi dẫu biết con đường nào cũng có những khó khăn. Quỳnh Kool nói cô luôn biết ơn và trân trọng từng trải nghiệm có được nên dù có bất kỳ chuyện gì cô cũng không bao giờ thấy hụt hẫng. Quỳnh Kool quan niệm, sự chăm chỉ và cố gắng nhất định sẽ được đền đáp, bằng cách này hay cách khác.

Hiện, Quỳnh Kool hài lòng với cuộc sống đơn giản, độc lập tự chủ, được quyết định cuộc đời của mình. Hơn hết, nữ diễn viên đang được "cháy" với đam mê , được trau dồi và học hỏi những thứ mình thích.