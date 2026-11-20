Người dân khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng Trần Hải Anh, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Công an thành phố Bắc Ninh ngày 19/11/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 10/6/2026, tại xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh.

Quá trình xác minh do chưa xác định được Người bị tố giác hiện đang ở đâu, nên ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Trần Hải Anh, sinh ngày 01/01/2002, nơi đăng ký thường trú tại thôn Tân Quang, xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh.

Quyết định truy tìm Trần Hải Anh - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, rất mong quần chúng Nhân dân, cơ quan, tổ chức nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng Trần Hải Anh, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666, hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Điều tra viên, số điện thoại: 0912.188.001 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.