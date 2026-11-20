Khởi công từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 10.267 tỷ đồng, VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi chính thức được chuyển nhượng cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group vào tháng 9/2026, dự án đang đứng trước cơ hội được cải tạo, tái khởi động.
Tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, VietinBank Tower là một trong những dự án cao tầng từng thu hút sự chú ý tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một tổ hợp kiến trúc quy mô lớn, sau khoảng 15 năm kể từ ngày khởi công, công trình vẫn trong tình trạng dang dở
Theo ghi nhận tại hiện trường, hai tòa tháp của dự án hiện mang diện mạo khá khác biệt
Tòa tháp 48 tầng đã cơ bản thành hình, trong khi tòa tháp 68 tầng vẫn chưa hoàn thiện phần thân
Những hạng mục xây dựng còn dang dở cùng dấu vết thời gian khiến công trình mang dáng vẻ của một dự án bị bỏ dở trong thời gian dài
Được xây dựng trên khu đất rộng gần 30.000m², VietinBank Tower khởi công ngày 20/10/2010, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.267 tỷ đồng
Theo quy hoạch ban đầu, tổ hợp gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối với nhau bằng khối đế 7 tầng
Trong đó, tòa tháp 68 tầng được định hướng trở thành trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp 48 tầng dự kiến tích hợp khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại.
Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn khiến dự án liên tục đình trệ, không thể về đích như kỳ vọng.
Sau nhiều năm chờ đợi, bước ngoặt mới xuất hiện vào tháng 7/2025, khi VietinBank thông báo khởi động lại kế hoạch chuyển nhượng dự án
Đến tháng 9/2026, thương vụ chính thức hoàn tất, VietinBank Tower được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group
Liên quan đến định hướng tiếp theo của dự án, đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết doanh nghiệp đang rà soát hồ sơ thiết kế, đồng thời xây dựng phương án cải tạo đối với phần công trình còn dang dở
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2026, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank, từng cho biết ngân hàng đang phối hợp với đối tác để nỗ lực hoàn tất thương vụ trong nửa đầu năm. Khi ấy, hai bên đã tiến gần đến những bước pháp lý cuối cùng.
Về nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng, lãnh đạo VietinBank cho biết mức giá sẽ do hai bên thống nhất và thể hiện chính thức trong hợp đồng, trên cơ sở giá thị trường, đồng thời không thấp hơn giá trị thẩm định và giá trị đầu tư của ngân hàng nhằm bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của VietinBank.
Sau khoảng 15 năm kể từ ngày khởi công, VietinBank Tower đã trải qua một hành trình dài với nhiều lần đình trệ. Việc chuyển nhượng thành công và kế hoạch rà soát, cải tạo từ chủ đầu tư mới được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi tiếp theo cho tổ hợp nghìn tỷ này
Dù vậy, diện mạo cuối cùng và thời điểm dự án có thể hoàn thiện vẫn cần chờ những thông tin cụ thể hơn từ đơn vị tiếp nhận
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