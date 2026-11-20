Khởi công từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 10.267 tỷ đồng, VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi chính thức được chuyển nhượng cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group vào tháng 9/2026, dự án đang đứng trước cơ hội được cải tạo, tái khởi động.





