Công an TP Hà Nội đang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến Ngô Thành Công, người bị cáo buộc dùng thông tin gian dối về các gói bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life có lãi suất cao để chiếm đoạt tiền khách hàng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Ngô Thành Công (SN 1977; trú tại: Số 14, ngách 2, ngõ 80 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng Ngô Thành Công (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo điều tra, Ngô Thành Công đã đưa ra thông tin gian dối về các gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam có mức lãi suất cao nhằm dụ dỗ khách hàng mua và chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công không nộp về công ty mà chiếm đoạt để đầu tư và sử dụng tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì nhanh chóng đến trình báo và cung cấp thông tin cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tiếp nhận: Số 2 phố Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; SĐT điều tra viên thụ lý: 0983.583.686) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.