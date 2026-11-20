Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Black Friday (27/11), nhiều điểm bán hàng giảm giá tại TP.HCM đã sớm thu hút đông đảo khách hàng. Có gian hàng giảm đến 50%, người mua phải chen chân lựa chọn, tìm size.

Clip: Di Anh

Không khí săn sale dịp Black Friday đã bắt đầu nóng lên tại TP.HCM. Ghi nhận tại một khách sạn thuộc phường Sài Gòn, một sự kiện mua sắm giảm giá được tổ chức bên trong khuôn viên khách sạn thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm.

Nhiều gian hàng thời trang, giày dép được bố trí thành các khu vực riêng, trưng bày hàng loạt sản phẩm từ những thương hiệu quen thuộc. Các biển thông báo ưu đãi xuất hiện dày đặc, trong đó có gian hàng giảm giá đến 50%. Một số sản phẩm được niêm yết ở mức 99.000 đồng, 299.000 đồng, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Rất đông người dân đổ về sự kiện mua sắm giảm giá được tổ chức tại một khách sạn ở phường Sài Gòn, TP.HCM (Ảnh: Di Anh)

Dù Black Friday chưa chính thức bắt đầu, không khí săn sale tại TP.HCM đã sớm trở nên sôi động (Ảnh: Di Anh)

Các gian hàng thời trang, giày dép thu hút lượng lớn khách tham quan và mua sắm (Ảnh: Di Anh)

Lượng người đổ về khá đông, đặc biệt tại các quầy quần áo và giày thể thao. Khách hàng liên tục lựa chọn, thử đồ, tìm kiếm kích cỡ phù hợp và so sánh giá trước khi quyết định xuống tiền. Ở những gian hàng đông khách, việc tìm được món đồ ưng ý đôi khi cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Không riêng sự kiện tại khách sạn, nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu cũng sớm triển khai các chương trình ưu đãi, treo biển giảm giá để thu hút người mua.

Chị Thu Thủy (Đồng Nai) cho biết chị tìm đến sự kiện vì có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mức giá phù hợp với túi tiền. Theo chị, một số sản phẩm có giá thấp hơn khoảng 30-50% so với bình thường nên có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Nhiều người kiên nhẫn lựa chọn, tìm kiếm kích cỡ phù hợp giữa các gian hàng đông đúc (Ảnh: Di Anh)

Trong khi đó, chị Quỳnh Trang (quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ tại những cửa hàng đông khách, người mua đôi khi phải chen lấn, tìm kiếm khá vất vả mới lấy được đúng size. Ngược lại, một số gian hàng vắng khách hơn giúp chị thoải mái lựa chọn.

Cũng tham gia sự kiện, anh Vũ Trung Đức (Hà Nội) nhận xét nhiều sản phẩm được giảm khoảng 40-60% so với giá gốc. Đáng chú ý, các mặt hàng này đến từ những thương hiệu có tên tuổi trên thị trường.

Nhiều thương hiệu triển khai chương trình giảm giá từ 30-60% trước thềm ngày hội mua sắm 27/11 (Ảnh: Di Anh)

Black Friday năm nay rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11. Dù ngày mua sắm lớn nhất dịp cuối năm chưa chính thức diễn ra, nhiều cửa hàng đã khởi động chương trình giảm giá từ sớm. Với những người có nhu cầu mua sắm, đây cũng là dịp để tranh thủ tìm kiếm sản phẩm yêu thích với mức giá dễ chịu hơn.