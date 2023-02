Quy tắc ngầm khi làm việc với William

Trong cuốn Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, tác giả hoàng gia Valentine tiết lộ Thái tử William và vợ là Công nương xứ Wales luôn nói với nhân viên hoàng gia là họ mong muốn ba người con trải qua "tuổi thơ bình thường". Người làm việc tại nhà Thân vương xứ Wales biết đây là nhiệm vụ khó khăn khi các đứa trẻ là con những người thừa kế ngai vàng nước Anh.

Để tốt nhất cho các con, William và Kate Middleton cùng các nhân viên đặt ra quy tắc ngầm từ nhiều năm trước. Người làm việc trong văn phòng có nhiều điều phải tuân theo.

Từ khi các con còn nhỏ, William yêu cầu nhân viên không cho con mặc vest khi ở nhà. Thân vương xứ Wales không muốn con ngột ngạt trong chính căn nhà của mình.

William và Công nương Kate Middleton muốn các con thoải mái khi sống trong Hoàng gia Anh.

Đầu tháng 1, Kate Middleton phát động chiến dịch Shaping Us nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng ở sự phát triển của trẻ nhỏ. Sau khi chứng kiến những đứa trẻ bị o ép khi sống trong Hoàng gia Anh, việc William và Harry mâu thuẫn do mâu thuẫn quyền lực thừa kế, Công nương xứ Wales khởi động chiến dịch để giảm thiểu áp lực cho những đứa trẻ.

"Thông qua những gì tôi chứng kiến, các mối quan hệ và môi trường quanh từ thời thơ ấu định hình cuộc sống, sức khỏe tinh thần, tâm lý và công việc của chúng ta khi trưởng thành. Hãy cùng chung tay để thay đổi thế hệ mai sau", Kate Middleton nói.

Tuy muốn các con phát triển theo hướng tự nhiên nhất, nhưng vốn là con của người thừa kế, ba người con của Willam bắt đầu thực hiện các nghi lễ hoàng gia với cha mẹ.

Hoàng tử George xuất hiện tại các sự kiện thể thao cùng William và Kate để chuẩn bị cho tương lai trở thành người thừa kế. Công chúa Charlotte bắt đầu tham gia các sự kiện cùng mẹ, trong đó có việc tham dự Ngày thứ 5 của Thế vận hội thuộc Khối thịnh vượng chung.

Trước đó, con gái nhà Thân vương xứ Wales đến thăm Lâu đài Cardiff ở Wales trong chuyến công du của hoàng gia dự lễ kỷ niệm 50 năm bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II.

"Tuy đặt ra quy tắc ngầm, William và Kate Middleton không thể thay đổi các nghi lễ hoàng gia truyền thống duy trì mấy nghìn năm nay", tác giả hoàng gia Valentine nhấn mạnh.