Quốc bảo nhan sắc xứ Nhật đang hot ở Hàn: Visual ngây thơ trái ngược với body nóng bỏng

Imada Mio sinh năm 1997, là một nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trong sáng tựa thiên thần này nhưng body lại vô cùng nóng bỏng, quyến rũ. Sở hữu vẻ đẹp thánh thiện nhưng thân hình lại cực kỳ sexy, không có gì ngạc nhiên khi Mio là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí lớn Nhật Bản. Ngoài ra, mỹ nhân xứ phù tang còn lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Không những thế, cô còn thường xuyên lọt hot topic ở Hàn vì visual quá xinh đẹp, ngọt ngào đúng với vẻ đẹp tiêu chuẩn của xứ sở kim chi.

Imada Mio sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào tự thiên thần

Những mỹ từ như "bảo vật quốc gia", "người đẹp số 1 Fukuoka" hay “nữ thần màn ảnh Nhật" đều được công chúng ưu ái dành tặng cho Imada Mio. Mỹ nhân Gen Z ghi điểm với đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao cùng làn da trắng sáng. Cô nàng cũng được so sánh với Go Youn Jung vì cả 2 sở hữu nét đẹp khá tương đồng. Đáng chú ý, dù chỉ cao 1m57 nhưng nhờ 3 vòng nảy nở cùng đường cong quyến rũ, Imada Mio vẫn "thiêu đốt" mọi ánh nhìn.

Imada Mio thường xuyên lọt hot topic ở xứ sở kim chi vì quá xinh đẹp, đúng chuẩn gu Hàn

Imada Mio (trái) khiến nhiều người liên tưởng đến Go Youn Jung (phải) với nhiều điểm tương đồng từ đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng bờ môi căng mọng

Body nóng bỏng, quyến rũ của với vòng 1 căng đầy của Imada Mio. Thời điểm mới vào nghề, cô cũng được gọi với biệt danh "nữ hoàng nội y"

Tuy nhiên, phong cách ngoài đời của Imada Mio lại giản dị đến bất ngờ. Nữ diễn viên thường ưa chuộng những item basic, casual với màu sắc trung tính, kiểu dáng đơn giản mang vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng trong những khoảnh khắc đời thường. Nhìn thoáng qua, style của cô nàng cũng khá tương đồng với các diễn viên Hàn Quốc ở sự đơn giản nhưng vẫn hiện đại, hợp mốt.