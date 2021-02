Quiz: Bình chọn cho sao Hàn và người mẫu khi cùng diện thiết kế của hãng, liệu dân “nghiệp dư” có từng lấn lướt?

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cơ thể cân đối nên các nữ idol Kpop mặc đồ đẹp là điều dễ hiểu. Song so mảng thời trang với người mẫu chuyên nghiệp thì hiển nhiên là vẫn sẽ tồn tại những sự lép vế do hạn chế về thần thái và chiều cao. Dù vậy trong giới idol vẫn có không ít những cái tên trước nay được người hâm mộ ca tụng là sở hữu thần thái model và khả năng thể hiện tốt tinh thần của trang phục chẳng kém gì mẫu chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta thử đặt một số gương mặt idol tiêu biểu trong mảng fashion lên “bàn cân” cùng mẫu hãng để so sánh xem sao nhé.

Ảnh: Internet