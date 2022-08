Nơi xảy ra sự việc

Ngay sau đó, xe cứu thương 115, công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt, căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu làm rõ, nạn nhân đã tử vong. Trên mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều thông tin nói rằng đây là tên trộm lợi dụng thời điểm đêm mưa định trèo vào cửa hàng điện thoại đang đóng cửa, do trơn trượt nên bị ngã tử vong…

Thông tin với báo chí, Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định, những thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Bước đầu xác định, nạn nhân là chủ nhân cửa hàng kinh doanh có địa chỉ trên phố Bạch Mai gần nơi tử vong. Vào thời điểm trên do quên chìa khoá trong nhà nên nạn nhân đã trèo lên cây cao tiếp giáp để vào nhà. Nhưng do trời mưa, cây trơn trượt nên đã ngã xuống đập đầu xuống đất. Nạn nhân tử vong ngay sau đó do đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.