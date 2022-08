Nam thanh niên bị ngã vỡ tinh hoàn, chấn thương cột sống sau cuộc nhậu

Ngày 15-8, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết các bác sĩ Trung tâm Nam học của bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho nam bệnh nhân N.C.D. (25 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị chấn thương tinh hoàn sau tai nạn xe máy tự ngã. Tại thời điểm nhập viện, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân có nồng độ Ethanol 27 mmol/l.

Bệnh nhân D. vào viện trong tình trạng sưng nề bầm tím tụ máu bìu bên trái, đau vùng cột sống cổ sau tai nạn xe máy tự ngã có uống rượu.

Nam bệnh nhân ổn định sau 1 ngày phẫu thuật cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, cho biết hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhân D. bị chấn thương vỡ tinh hoàn bên trái, tụ dịch tinh hoàn 2 bên, phim X-quang gãy gai sau C4.



Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, mổ ra tinh hoàn trái sưng nề bầm tím, vỡ ở cực dưới kích thước 4x5 cm nham nhở, nhu mô tinh hoàn trái dập nát, mất khoảng 40%. Các bác sĩ đã lấy máu tụ, cầm máu, khâu phục hồi bao tinh hoàn trái. Đến nay, 1 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Theo bác sĩ Khánh, chấn thương tinh hoàn do rất nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do tai nạn sinh hoạt như đá vào bộ phận sinh dục hoặc tai nạn giao thông. Nhóm bệnh nhân chấn thương tinh hoàn do tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia ngày một gia tăng và luôn kèm theo chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não, có thể khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Xử trí những chấn thương như vỡ tinh hoàn ở những bệnh nhân trẻ tuổi luôn đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm về nam khoa để tinh hoàn được bảo tồn tuyệt đối, nhất là ở những bệnh nhân trẻ, chưa có gia đình, chưa có con" - bác sĩ Khánh nói.