Queen of Tears: Hiếm lắm mới có gia đình tài phiệt dễ thương thế này!

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã đi được một nửa chặng đường với rating lên tới con số hơn 16% cho tập mới nhất. Sức công phá của nó vô cùng mạnh mẽ trên mọi nền tảng, từ đài truyền hình đến OTT, mạng xã hội lẫn truyền thông báo chí. Độ hot sẵn có từ cặp chính, câu chuyện tình yêu chàng Lọ Lem - nàng hoàng tử độc đáo là điều đã kéo khán giả đến với Queen of Tears nhưng điều giữ họ ở lại, có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Bởi một bộ phim có dàn cast hạng A, chemistry ngọt ngào của cặp chính là điều xuất hiện nhan nhản trên màn ảnh Hàn, Queen of Tears cần nhiều hơn thế để duy trì được độ hot của mình. Và có lẽ, một trong số những yếu tố giúp phim được đánh giá cao chính là câu chuyện thú vị, độc đáo về gia đình tài phiệt.



Không phải cứ tranh đấu tài phiệt là drama "nổ não"

Thời điểm cách đây 3 năm là khoảng thời gian nở rộ của những phim Hàn về tranh đấu giới tài phiệt với những tựa phim khủng tạo trend như Penthouse 1, Mine,... Đến giai đoạn cuối 2023, đầu 2024, trend này đã bước vào giai đoạn "thoái trào" với sự thất bại thảm hại của Cuộc Chiến Sinh Tồn - "người em ruột" của Penthouse khi hai phim có chung biên kịch. Ngay cả My Demon, bộ phim cũng lấy bối cảnh giới siêu giàu, có sự góp mặt của cặp đôi cực phẩm Song Kang - Kim Yoo Jung, cũng không được khán đánh giá cao về mặt kịch bản. Khán giả đã quá mệt mỏi và dần khước từ những bộ phim tràn ngập drama và gắng sức để trông có vỏ bọc sang chảnh.

Queen of Tears ra mắt giữa thời điểm drama tranh đấu tài phiệt đã không còn sức hút với khán giả thế nhưng nó lại khiến cho các nhà làm phim khác phải trầm trồ. Chí ít ở thời điểm hiện tại, nó đang khiến đối thủ mới của mình - Cuộc Chiến Sinh Tồn 2 phải thất bại ê chề trên đường đua rating. Sau 2 tập lên sóng, rating Cuộc Chiến Sinh Tồn 2 chỉ bằng khoảng 1/5 so với Queen of Tears dù mang tiếng là phim ở đài công cộng, không thu phí. Biên kịch Queen of Tears đã cho khán giả thấy được một hướng đi rất mới với thể loại phim về tranh đấu giới tài phiệt. Không cần drama, đấu đá quá đà, không cần những tình tiết cường điệu, giật gân với mục đích tạo tranh cãi trong dư luận, Queen of Tears độc bước khi khai thác thể loại "hài đen" cùng hàng loạt những tình tiết gây cười một cách bất ngờ. Khán giả được thấy những tình huống kịch tính một cách vừa đủ, mâu thuẫn, cao trào đan xen với tiếng cười và cả những khoảnh khắc mà cặp đôi chính cùng chiến đấu với thần Chết. Câu chuyện tình yêu có thể bị chia lìa vì một căn bệnh quái ác nghe thật giống phim Hàn thời "máu trắng" những năm đầu 2000. Thế nhưng khi nó được đặt vào bối cảnh của một bộ phim hài đen về giới tài phiệt thì khán giả lại có những góc nhìn đầy thú vị và mới mẻ.

Hiện tại, Queen of Tears đã đi được nửa chặng đường, điểm kết của chặng đầu là khoảnh khắc kịch tính cao trào khi nhà họ Hong mất trắng tất cả vào tay mẹ con bà Seul Hee. Ắt hẳn là nhiều khán giả cảm thấy khoảnh khắc cao trào này diễn ra hơi chóng vánh khi câu chuyện hạ gục đối thủ của bà Seul Hee chỉ diễn ra trong khoảng nửa tập phim. Thế nhưng trên thực tế, kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Hong đã được âm thầm thực hiện suốt 30 năm và chỉ thực sự hoàn thành khi con trai của bà Seul Hee xuất hiện. Việc nó trông tương đối nhẹ nhàng chỉ đơn giản là vì biên kịch không cố gắng để bôi vẽ và khiến cho cuộc chiến đó trở nên phức tạp, lắm drama như nhiều bộ phim về tài phiệt khác. Thậm chí biên kịch còn không quên nhấn nhá một khoảnh khắc hài hước, khi cả đình nhà họ Hong đi chiếc xe bán tải đến nhà Hyun Woo (Kim Soo Hyun), một vùng quê nghèo khó trong mắt họ, để tá túc trong thời điểm khủng hoảng. Nhìn biểu cảm "quê ê chề" của nhà gái và sự sửng sốt không nói nên lời của họ nhà trai mà khán giả chợt thấy, việc họ Hong bị tống khứ khỏi tập đoàn cũng không phải điều quá tệ.

Những nhân vật tử tế, dễ thương

Đứng trong một tổng thể không quá drama là các nhân vật cũng chẳng hề đao to búa lớn. Khán giả thích thú khi được thấy một gia đình tài phiệt rất hiểu chuyện và có tình người. Họ không được xây dựng theo kiểu những nhân vật quá khích, điên cuồng cướp giết như nhiều bộ phim về drama tài phiệt khác. Một chủ tịch Hong luôn tự hào về câu chuyện xây dựng đế chế riêng mình, rất tử tế, đánh giá cao và tin tưởng cháu rể - người có địa vị thấp hơn nhiều so với gia đình ông. Cái sai duy nhất của ông là để tình yêu làm mờ đôi mắt, khiến bản thân tự khước từ đi một đứa con trai và lạnh nhạt với một cô con gái. Bố của Hae In, ông Hong Beom Jun, cũng luôn tôn trọng và tin tưởng con rể. Cách ông cho người điều tra Hyun Woo sau lùm xùm ly hôn chỉ khiến khán giả cảm thấy buồn cười chứ không phải oán hận, hằn học. Những người đứng đầu nhà họ Hong cho người xem thấy được bộ mặt của một gia đình tử tế, không quá quan trọng giàu nghèo. Với họ, chỉ cần Hyun Woo thực lòng yêu thương Hae In thì Hyun Woo sẽ là gia đình.

Cô của Hae In, Hong Beom Ja, luôn xuất hiện với dáng vẻ của "một người điên", thích gào thét đòi quyền lợi, ăn mặc lòe loẹt hơn tất thảy các nhân vật khác, nhưng lại là người tốt tính và yêu thương gia đình hơn mọi thứ. Nhờ có cô Beom Ja, Hyun Woo mới cảm thấy bớt cô đơn trong cuộc chiến bảo vệ gia đình vợ, khi không một ai trong gia đình này còn muốn tin tưởng anh. Hong Soo Cheol, cậu ấm của nhà họ Hong, lại là một thanh niên có chút khờ khạo, cả tin, thiếu kiến thức, thiếu trải nghiệm và cũng không đủ dữ dằn. Nhưng Soo Cheol rất lương thiện, có trách nhiệm và cũng có tham vọng, chỉ là dường như anh đã được giáo dục sai cách, lớn lên bằng tình yêu và sự bảo bọc thái quá của của mẹ nên dần mất đi bản lĩnh cần thiết của một người trụ cột. Hành trình sắp tới sẽ là sự trưởng thành của Soo Cheol, khi anh đang rơi xuống địa ngục bởi mất tất cả.

Một tổng thể rất nhiều nhân vật ấm áp, dễ thương, tử tế và hiểu chuyện trong gia đình họ Hong khiến khán giả cảm thấy thoải mái khi xem bộ phim này. Thứ duy nhất mà gia đình này thiếu là sự gắn kết giữa các thành viên mà khoảnh khắc họ cùng nhau về quê Hyun Woo, chắc chắn là sẽ thời điểm sự gắn kết bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Chàng trai quê Hyun Woo với tất cả sự chân thành, thiện lương sẵn có, sẽ là cầu nối quan trọng, đưa các thành viên về lại với nhau và hơn hết là để vợ anh - người phụ nữ đơn độc Hae In - cảm nhận được thứ tình cảm gia đình vốn chỉ bị che khuất chứ chưa từng mất đi.

Tạm kết

Queen of Tears là sự tổng hợp một cách hài hòa và đầy dễ chịu của rất nhiều yếu tố trong cùng một tác phẩm. Vẫn là một câu chuyện về tranh đấu giới tài phiệt nhưng không tập trung quá nhiều vào drama, giành giật, đấu trí. Thay vào đó, khán giả được thấy những nút thắt, cao trào vừa đủ đan xen với câu chuyện tình yêu, tình người và những tình huống hài hước. Một câu chuyện vẫn đủ chiều sâu nhưng có cả sự dễ thương, nhẹ nhàng, không khiến người xem ức chế cũng không khiến họ phải chán nản.

Nguồn ảnh: tvN