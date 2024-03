Kim Soo Hyun - Kim Ji Won tuyên bố chia tay, rating Queen of Tears lập tức giảm mạnh

Trái với bầu không khí hài hước, lãng mạn xen lẫn với drama trước đó, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 7 lại cực ít những mảng miếng hài khi cặp đôi chính mâu thuẫn không thể giải quyết. Rating tập phim này cũng giảm đáng kể, từ con số 14,1% xuống chỉ còn 12,8%.

Mở đầu tập 7, sau khi biết Hyun Woo (Kim Soo Hyun) muốn ly dị ngay từ thời điểm mình thông báo sắp chết, Hae In (Kim Ji Won) đã từ bỏ mọi thứ, cô thực sự muốn chết. Biểu hiện đầu tiên là việc cô vô thức lao ra đường, suýt bị xe tông cho đến khi Hyun Woo xuất hiện kịp lúc và cứu cô một mạng. Sau đó, Hae In cũng từ bỏ việc chữa trị, theo lời bác sĩ thì không còn bất cứ điều gì khiến Hae In cảm thấy muốn níu kéo cuộc sống này. Hyun Woo không muốn thấy vợ bỏ cuộc, thế nên thay vì dùng tình yêu, anh lại để Hae In thù hận mình, chỉ có vậy cô mới không buông tha anh một cách dễ dàng. Hyun Woo đã buông lời cay độc, nói rằng mình vui khi Hae In sắp chết.

Quả nhiên khi về nước, Hae In quyết định làm lớn chuyện, cho người điều tra các vấn đề của Hyun Woo để tìm ra sai phạm và kiện cáo đòi bồi thường. Cả bố cô cũng vào cuộc điều tra nhưng không phát hiện ra Hyun Woo có vấn đề gì. Anh chỉ đi ăn, chạy bộ, hát, khóc một mình và chăm sóc một con mèo hoang. Ngoài ra Hyun Woo còn âm thầm lo cho một nhân viên nữ có gia cảnh khó khăn, mẹ mắc bệnh ung thư.

Hyun Woo về nhà và bị hết em vợ đến mẹ vợ chỉ trích. Cuối cùng, anh phải đối diện với ông nội vợ, người quyền lực nhất trong nhà. Tuy nhiên Hyun Woo dễ dàng chứng minh được bản thân trong sạch và sẽ cùng ông nội tìm ra kẻ đứng sau vụ nghe lén. Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai ông cháu nên nhanh chóng tìm phương án mới.

Hae In trở lại guồng quay công việc và khiến các nhân viên sợ hãi khi giữ thái độ lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Ai cũng biết hai vợ chồng giám đốc đang chiến tranh lạnh nên chỉ còn biết nỗ lực để họ không đụng mặt.

Cùng lúc này, Eun Sung đã gài người của mình vào làm giúp việc ở nhà họ Hong, kết quả là sớm điều tra ra Hae In mắc bệnh nan y. Eun Sung còn ở trước mặt yêu cầu Hae In ly hôn với Hae In, muốn mình được làm người thay thế. Hae In sau đó phát bệnh nhưng lại không thể tìm thấy thuốc của mình khi Eun Sung đã âm thầm lấy trộm nó.

Thân phận của Eun Sung cũng bại lộ ở tập này. Anh ta chính là con trai của Seul Hee (người yêu của ông nội Hae In). Hai mẹ con đều có mục đích chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Hong. Bà Seul Hee sau đó còn chiếm trọn niềm tin của chủ tịch Hong khi tuyên bố mình sẽ thay ông ta nhận hết mọi trách nhiệm và đi tù.

Cuối tập 7, bệnh tình của Hae In trở nặng. Cô không còn nhớ những gì đã xảy ra ở Đức và cả việc mình sắp ly hôn. Trước mặt Hyun Woo, cô nói những câu chuyện đã xảy ra nhiều ngày trước. Điều này khiến Hyun Woo bật khóc trong khi Hae In ôm và nói lời yêu anh.

Nguồn ảnh: tvN