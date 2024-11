Quay lại ngôi nhà đang cháy vì tiếc tiền, cụ ông 71 tuổi tử vong: Cơ quan chức năng ra khuyến cáo

Rạng sáng ngày 13/11, lực lượng cứu hỏa Quý Dương (Trung Quốc) nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân. Khi đến hiện trường, ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Đội cứu hỏa lập tức triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Một nạn nhân được tìm thấy trong đám cháy nhưng đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 4 người đang ngủ trong nhà. Bà chủ nhà (72 tuổi) phát hiện ra đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp lửa và nhanh chóng đánh thức chồng, con trai và con dâu để cùng nhau thoát ra ngoài. Con trai bà chủ nhà sau đó đã gọi điện báo cháy. Tuy nhiên, cụ ông 71 tuổi vì lo lắng số tiền mặt để trong phòng ngủ nên đã quay lại ngôi nhà đang cháy. Hành động này đã khiến ông mất mạng.

Nguyên nhân vụ cháy khiến cụ ông 71 tuổi tử vong hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước hai vụ việc đau lòng trên, lực lượng cứu hỏa Quý Dương khuyến cáo người dân cần ưu tiên tính mạng lên hàng đầu khi xảy ra hỏa hoạn. "Sinh mạng quý hơn bất cứ thứ gì. Khi gặp hỏa hoạn, hãy nhanh chóng thoát thân và tuyệt đối không quay trở lại hiện trường", cơ quan chức năng nhấn mạnh. Việc quay lại hiện trường khi không có thiết bị bảo hộ, đối mặt với nhiệt độ cao và khói độc dày đặc là vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Để tránh những thiệt hại không đáng có khi xảy ra đám cháy, Bộ Công an Việt Nam khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy. Cụ thể như sau.

1. Tìm cách dập lửa, báo cháy và thoát nạn

Cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát, chăn ướt. Nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại 114.

2. Nhanh chóng xác định lối thoát hiểm hoặc trú ẩn an toàn

Trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: Lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề. Đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà, không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy.

Ngắt cầu dao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn.

Khi lửa và khói đã chặn mất lối thoát nạn chính: Nếu ở tầng thấp thì có thể thoát ra ngoài qua đường cửa sổ hoặc ban công. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính. Kêu cứu từ cửa sổ.

Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần; đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hoả hoạn.

Đặt mu bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy ấm thì không mở, không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận tránh người, mặt sang một bên đề phòng lửa tạt. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh, chặt.

Tuyệt đối không nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hoả tìm ra bạn.

3. Hạn chế tối đa tiếp xúc với lửa hoặc khí độc

Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc bằng cách lấy khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng.

Khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt gây bỏng.

Tuyệt đối không xông qua đám cháy. Luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm, phòng bị nhiễm khói.

Nếu quần áo của bạn bị cháy, đừng chạy, hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập lửa.

Tuyệt đối không quay lại khi đã thoát ra ngoài được; không quay vào khu vực bị cháy vì có thể bị nguy hiểm.

Nếu bên trong còn có người mắc kẹt, hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hoả tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất.

4. Các nhà, công trình có lồng sắt: Cần thiết trang bị búa, rìu, kìm cộng lực

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề.

Nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; trang bị những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại, thương vong.

(Tổng hợp)