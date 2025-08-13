Quảng Trị: Học sinh đi xe máy điện tử vong sau va chạm với xe ben

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13-8, tại khu vực giao nhau giữa đường Phong Nha - Tố Hữu - Hữu Nghị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy điện và xe tải. Nạn nhân được xác định là một học sinh người địa phương.

Nhân chứng cho biết thời điểm trên, xe máy điện do học sinh điều khiển lưu thông khi đến ngã ba thì va chạm với xe tải. Cú tông mạnh hất văng nạn nhân xuống sát lề đường, khiến em tử vong ngay tại chỗ.

Tài xế xe tải sau khi thấy xảy ra tai nạn đã dừng lại cách hiện trường khoảng 20 m rồi rời khỏi xe ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến học sinh tử vong thương tâm: